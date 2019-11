Serie A - Brescia : Balotelli pas convoqué pour défier la Roma

Fabio Grosso, l'entraîneur de Brescia, a décidé de se passer des services de Mario Balotelli pour le déplacement dans la capitale.

Dernier du classement avec seulement sept points récoltés en onze sorties et alors que l'équipe reste sur quatre défaites consécutives - dont la dernière très lourde à domicile contre le (0-4) - Brescia tentera dimanche d'obtenir ce résultat qui lui permettra d'inverser la tendance sur la pelouse de la Roma (15h).

Une tâche rendue encore plus difficile par la situation actuelle de l'attaquant vedette du club, Mario Balotelli, exclu de l'entraînement cette semaine par son entraîneur Fabio Grosso, prétextant un manque d'implication.

L'attaquant italien n'est ainsi pas convoqué pour la rencontre et les rumeurs d'un départ dès cet hiver commencent à voir le jour, notamment vers . Une décision sur laquelle est revenu le technicien en conférence de presse d'avant match.

"La chose est simple, vous mettez l'accent sur des choses moins importantes, alors que j'aime parler d'équipe, a-t-il affirmé. Il m'est arrivé quelque chose dans le passé, j'exige rythme et intensité et si je ne les vois pas, je préfère changer. C'est pourquoi j'ai préféré le mettre de côté. Pour moi, c'est crucial d'utiliser tout le monde."

"Les choix se feront exclusivement dans le sens de l'équipe, d'abord je veux parler au groupe et ensuite vous les connaîtrez. Je ne nie rien de ce que j'ai dit sur Mario, je veux profiter de ses caractéristiques et le remplacement contre le Torino appartient déjà au passé. C'est un championnat dans lequel nous allons souffrir et nous battre."