Serie A - Bonucci : "En cas d'arrêt, mieux vaut ne pas décerner le Scudetto"

Le défenseur de la Juventus Turin veut terminer la saison et décrocher un nouveau titre, mais estime qu'en cas d'arrêt, celle-ci doit être figée.

Plus que cinq jours d'attente et le football italien sera enfin de retour. Dans un premier temps, avec la demi-finale retour de la Coupe d' entre la et Milan, qui sera ensuite suivie d'un alléchant Napoli-Inter. La finale de la compétition, quant à elle, est prévue le 17 juin.

Le souhait des passionnés de football est que la saison 2019-20 de puisse aller à son terme : c'est aussi celui de Leonardo Bonucci, interrogé par La Gazzetta dello Sport. "J'espère qu'on arrivera à la fin du championnat. Si ce n'était pas le cas, beaucoup d'histoires, de controverses, d'appels surgiraient ... Je ne suis pas en faveur d'autres hypothèses. En cas d'arrêt, mieux vaut l'achever là et ne rien attribuer. Avec un peu de chance, on arrivera le 2 août et décrétera un vainqueur. En espérant que ce soit la Juve...".

L'article continue ci-dessous

"Ronaldo, un super athlète, un grand professionnel"

Confiant pour la suite de la saison, Leonardo Bonucci s'est aussi exprimé au sujet de Massimiliano Allegri et Maurizio Sarri, deux entraîneurs très différents selon lui. "Allegri est très bon dans la gestion des vestiaires, les moments les plus difficiles d'une saison, pour faire comprendre à l'équipe comment gérer un match. Lui, en cinq ans, était un maître dans ce domaine. Sarri est un méticuleux, passionné de tactique, qui aime bien faire jouer l'équipe. Il a aussi appris, à la Juventus, ce que signifie être dans le monde noir et blanc, où, pour le spectacle, rien n'est jamais pardonné. J'ai vu une croissance importante avec nous. Il a une grande richesse de connaissances en football mais il a su se remettre en question, il a eu l'humilité de comprendre la dynamique de ce collectif. J'ai été agréablement surpris, vraiment. Nous avons des contacts quotidiens, des moments de confrontation. C'est quelqu'un qui veut s'améliorer. Comme je veux m'améliorer, comprendre son football. C'est original, différent de ce que j'ai connu auparavant", a estimé l'Italien.

Plus d'équipes

De retour dans le coeur des supporters de la Vieille Dame, Leonardo Bonucci avait pourtant été considéré comme un traître, en 2017, quand il avait fait le choix, surprenant, de quitter le club pour s'engager en faveur de l' . "Oui, ça a été une année difficile pour moi. Tant au niveau personnel que professionnel. Il y a eu des désaccords et j'ai finalement pris une décision non polie, surtout après la défaite en . Mais je dois dire que ce choix a certainement influencé ma carrière, cela m'a amélioré en tant qu'homme. Ces mois à Milan m'ont permis de regarder à l'intérieur et de comprendre que ma place était à la Juventus", déclare le défenseur, admiratif de CR7.

"C'est un super athlète, un grand professionnel. Il m'a dit ce qu'il a fait pour rester en forme pendant la quarantaine. Il s'est présenté en parfait état. Il ne peut pas étonner, c'est un champion à tous points de vue", ajoute Leonardo Bonucci, forcément satisfait d'évoluer aux côtés d'un quintuple Ballon d'Or.