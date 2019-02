Serie A : AS Rome-AC Milan | Horaire, streaming, TV, compos : toutes les infos pratiques

Voici toutes les infos pratiques sur la rencontre de la 22ème journée de Serie A entre la Roma et l'AC Milan, ce dimanche (20h30).

L'ENJEU DU MATCH ?

L'AS Rome accueille l'AC Milan ce dimanche soir (20h30) pour clore en beauté ce weekend de Serie A.

Placée à la 5ème place, la Roma a l'occasion de repasser devant son adversaire du soir (4ème) en cas de victoire mais il faut signaler que ces deux formations surfent sur deux dynamiques opposées.

Si le Milan n'a pas perdu depuis son match contre la Juve à la mi-janvier, la Roma, particulièrement poreuse, vient d'encaisser 10 buts en 2 matches ! Les Giallorossi restent même sur une humiliation face à la Fiorentina en milieu de semaine (7-1).

Match AS Roma vs AC Milan Date Dimanche 3 février 2019 Horaire 20h30

LES DECLARATIONS D'AVANT MATCH

L'entraîneur de la Roma Eusebio Di Francesco s'est fendu d'un sobre mea-culpa après la défaite honteuse concédée contre la Fiorentina en Coppa Italia. "La seule chose à faire est de présenter des excuses à notre peuple. Je m'excuse personnellement, pour cette performance honteuse à bien des égards", a-t-il expliqué.

Annoncé sur le départ - le nom de Jorge Jesus est revenu - Di Francesco est conscient q'un rebond est attendu rapidement.

La pression est évidemment moindre pour son homologue Gattuso, qui aborde ce choc comme une rencontre importante, mais pas décisive pour autant. "C'est un match important, ils seront tous à partir de maintenant. Nous allons jouer contre des joueurs incroyables, qui traversent un moment négatif. Nous devons être prêts".

OÙ VOIR LE MATCH ?

En France, le match sera diffusé sur la chaîne beIN SPORTS 1 et en streaming sur la plateforme beIN SPORTS CONNECT FRANCE.

Chaîne TV française Streaming beIN SPORTS 1 beIN SPORTS CONNECT FRANCE.

EFFECTIFS ET COMPOS

Poste AS Roma Gardiens Mirante, Olsen Défenseurs Anocic, Bianda, Fazio, Juan Jesus, Karsdorp, Kolarov, Manolas, Marcano, Santon Milieux Coric, Cristante, De Rossi, Florenzi, Marcucci, Nzonzi, Pastore, Pellegrini, Perotti, Zaniolo Attaquants Dzeko, El Shaarawy, Kluivert, Schick, Under.

Ce choc italien devrait bien voir Eusebio Di Francesco s'assoir sur le banc du club de la capitale. Très fragilisé après les derniers résultats de l'équipe, le technicien a été conforté à son poste par sa direction. Di Francesco aura donc la mission de composer un onze compétitif avec tous les absents du jour. Et la liste est longue. Parmi les suspendus, Cristante et Nzonzi manqueront à l'appel au milieu.

Under, Perotti et Juan Jesus sont quant à eux forfaits pour cause de blessure.

Compo probable : Olsen - Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov - De Rossi, Pellegrini - Florenzi, Zaniolo, El Shaarawy - Dzeko.

Poste AC Milan Gardiens A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina Défenseurs Abate, Bellanova, Calabria, Caldara, Conti, Musacchio, R. Rodriguez, Romagnoli, Simic, Zapata Milieux Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Gabbia, Kessie, Laxalt, Mauri, Montolivo, Paqueta, Suso Attaquants Borini, Castillejo, Cutrone, Piatek

Dans les rangs du Milan, Gennaro Gattuso aura beaucoup plus de latitude puisque le coach des Rossoneri devra simplement se passer de Caldara et Zapata parmi ses éléments notables.

Le milieu Biglia, qui n'a pas joué depuis trois mois, pourrait être opérationnel même s'il ne débutera certainement pas cette rencontre à haute intensité. A noter que la nouvelle arme offensive des Rossoneri, le Polonais Piatek, a déjà pris ses marques et sera à surveiller de très près, tout comme Lucas Paqueta et sa vista dans l'entrejeu.

Compo probable : Donnarumma - Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt - Paquetá, Bakayoko, Kessié - Suso, Piatek, Calhanoglu.