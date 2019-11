Serie A - AC Milan : Le fils de Paolo Maldini appelé en équipe première

La dynastie des Madini se poursuit à l'AC Milan. Après Cesare et Paolo, le jeune Daniel, 18 ans, a été convoqué pour la première fois.

Le match de ce samedi entre l' et (18h) pourrait avoir une saveur bien particulière de l'autre côté des Alpes, au-delà de la rivalité sportive entre les deux équipes.

En effet, l'entraîneur rossonero, Stefano Pioli, a décidé de faire appel au jeune Daniel Maldini, fils de Paolo et petit-fils de Cesare, deux illustres anciens joueurs du club. Le milieu offensif de 18 ans pourrait ainsi faire ses grands débuts en avec le club de toujours de sa famille.

Cesare Maldini a porté les couleurs du club pendant douze saisons (1954-1966), remportant notamment quatre fois le Scudetto et une Coupe d'Europe. Paolo Maldini est ensuite devenu une légende à San Siro avec sept titres et cinq en plus de vingt ans au club et un record de matches disputés en (647).

Un glorieux passé que les Milanais espèrent retrouver au plus vite, eux qui connaissent un début de saison difficile. Avec seulement 13 points pris en 12 journées, les coéquipiers de Gianluigi Donnarumma occupent actuellement la 14e place du championnat transalpin.