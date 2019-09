Serie A 4e j. : les stats à connaître avant Milan AC-Inter

Voici les statistiques Opta à connaître avant le match Milan-Inter programmé samedi (20h45) pour la 4e journée de Serie A 2019/2020.

Un derby contre le racisme. Suite aux derniers scandales à caractère raciste qui ont entaché la et qui ont notamment visé le Belge Romelu Lukaku, l’ a pris des mesures en marge du derby lombard prévu ce samedi.

Les joueurs des deux équipes se réuniront pour une photo symbolique avant la rencontre, comme pour symboliser leur union, malgré leur rivalité, face au fléau du racisme.

Dans un entretien exclusif, le défenseur international uruguayen Diego Godin est revenu pour Goal et DAZN sur son transfert à l'Inter et a évoqué cette rencontre : "Contre Milan, c'est un derby, un Clasico. C'est toujours un match spécial. Et je sais ce que signifie un Clasico pour les fans, pour les gens. Nous devons nous préparer en conséquence. Vous devez le vivre et comprendre comment les fans le vivent. Vous pouvez gagner ou perdre le match, mais les gens veulent être fiers de leurs joueurs sur le terrain".

Voici les statistiques d'Opta à retenir avant cette rencontre de la 4ème journée de 2019-2020.

L'Inter est invaincu lors des six derniers derbies milanais en Serie A (V3, N3) : la dernière fois que les Nerazzurri ont complété une plus longue série contre les Rossoneri dans la compétition, c'était en septembre 1999 (10 matches).

L'Inter a remporté son dernier derby à l'extérieur contre l'AC Milan en Serie A. La dernière fois que les Nerazzurri ont gagné deux périples consécutifs face à leur voisin en championnat, c'était en octobre 2012.

En 2019, aucune autre équipe de Serie A n'a effectué plus de clean sheets que l'AC Milan (10). En revanche, l’Inter n’a pas concédé de buts en neuf matches au cours de cette période.

La dernière fois que l'AC Milan a remporté cinq matches consécutifs à domicile en Serie A est en août 2014. Milan est actuellement sur une série de quatre victoires consécutives (en ne concédant qu'un seul but).

Avant Antonio Conte et depuis le début de l'ère de la victoire à trois points(1994/95), seuls Spalletti, Leonardo et Simoni ont remporté leurs trois premiers matches de Serie A à la tête de l'Inter (tous ces coachs ont d'ailleurs remporté leurs quatre premiers matchs).

L'Inter a remporté quatre de ses six derniers matches à l'extérieur en Série A (N1, D1) : autant de victoires que sur leurs 11 derniers déplacements. L’AC Milan et l’Inter sont les deux équipes à avoir concédé le moins de buts en Série A cette saison (1 chacun) - les deux équipes milanaises ont également concédé le moins de tirs cadrés Milan AC (huit), Inter (neuf, au même niveau que et Vérone).

Marco Giampaolo et Antonio Conte se feront face pour la première fois en tant que managers de Serie A.

Romelu Lukaku est apparu dans quatre derbies de Manchester avec United en , en ne réussissant pas à marquer un seul but dans les 231 minutes où il était sur le terrain.

