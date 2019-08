Serie A, 2e j. : les stats à connaître avant Lazio-Roma

Voici les statistiques Opta à connaître avant le derby Lazio - AS Roma ce dimanche (18h) au stade olympique de Rome (2e journée de la saison 2019-20).

-Roma, l'un des derbies les plus chauds de la planète, va animer les amoureux de la italienne très tôt cette saison. Entre une formation de la Lazio en constante progression ces dernières années et une Roma en reconstruction après une campagne décevante, le duel s'annonce palpitant.

Derrière la et le Napoli, les deux clubs de la capitale se battront avec les deux écuries milanaises pour se mêler à la course aux places d'honneur - voire plus si affinités.

Alors qui parviendra à marquer les esprits dans ce premier derby capitolino ?

Voici les statistiques d'Opta à connaître avant cette rencontre de la 2ème journée de 2019-2020.

Les statistiques à connaître avant SS Lazio - AS Rome :

La Lazio a remporté son dernier derby contre l' en Serie A. Elle n'a pas signé 2 succès consécutifs dans cette affiche depuis 2012.

La Lazio a gardé sa cage inviolée lors de ses deux dernières confrontations à domicile contre l’AS Roma en Serie A : elle n'a pas réalisé cette performance trois de suite depuis mars 1998.

C'est la première fois que la Lazio et la Roma s'affrontent en Serie A au cours des deux premières journées.

La Lazio n'a pas gagné lors ses trois derniers matches à domicile de Serie A (cinq buts inscrits et huit concédés) après quatre victoires lors des cinq matches précédents (dont le derby contre l'AS Roma en mars) : il faut remonter à janvier 2016 pour trouver trace de quatre matches consécutifs de championnat à domicile sans victoire.

L'AS Roma reste sur trois matches nuls lors de ses trois derniers matches à l'extérieur en Serie A,.

Seule l'Inter (24) a tenté plus de tirs que l'AS Roma (23) lors de la première journée. Les Giallorossi ont également effectué 9 tirs cadrés.

Le milieu de terrain de la Lazio, Luis Alberto, était l’un des deux joueurs (avec Lorenzo Insigne) cumulant deux passes décisives lors de la première journée. Depuis 2016/17, il a distillé 23 passes décisives dans l'élite italienne, soit au moins cinq de plus que tout autre joueur de la Lazio.

Ciro Immobile a marqué trois des cinq derniers buts de la Lazio en Serie A contre l’AS Roma (dont deux sur penalty).

L’attaquant de la Roma Edin Dzeko est impliqué sur six buts lors de ses sept dernières apparitions en Serie A (deux buts et quatre passes décisives).

Jordan Veretout a marqué trois buts en Serie A contre la Lazio (tous avec la ), plus que contre tout autre adversaire.

