Le président de Getafe, Angel Torres, a lui-même évoqué la piste Sergio Ramos. « Il pourrait venir, car c’est un dossier sur lequel nous travaillons depuis quelque temps déjà », a déclaré Torres dans l’émission Tablero Deportivo de Radio Nacional. « Il figure sur la liste des recrues potentielles », a-t-il ajouté, précisant avoir déjà discuté avec Rene, le frère et agent de Ramos.

Le dirigeant a toutefois tempéré les attentes : même si Ramos, libre de tout contrat, pourrait être recruté à tout moment, l’arrivée d’un autre défenseur n’est pas une priorité pour l’instant. Getafe cherche plutôt à se renforcer sur les ailes, et l’ancien joueur du BVB Jadon Sancho est une piste, comme Torres l’a récemment confirmé.

Ramos reste néanmoins une option pour janvier si Getafe a besoin d’un défenseur central. Il n’est « pas trop tard » pour l’ancien joueur de classe mondiale de 40 ans, a insisté Torres, réaffirmant son intérêt.

Ramos a disputé son dernier match officiel en décembre 2025 avec le CF Monterrey. Son contrat avec le club mexicain de première division a expiré à la fin de l’année dernière et il est libre depuis le 1er janvier. Malgré son âge avancé pour un footballeur, il ne veut pas encore raccrocher.

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Sergio Ramos : des statistiques et un palmarès exceptionnels

Ramos est l’un des joueurs les plus titrés de son époque. Il a disputé 671 matches officiels avec le Real Madrid et remporté quatre fois la Ligue des champions. Il a joué 180 matches avec l’équipe nationale espagnole, avec laquelle il a été deux fois champion d’Europe et a également remporté la Coupe du monde en 2010.

Il a entamé sa carrière au plus haut niveau au FC Séville. Après son départ de Madrid, il a joué au Paris Saint-Germain, puis de nouveau à Séville et enfin à Monterrey. S’il rejoignait le Getafe CF, il y retrouverait Carvajal (34 ans), qui a signé chez les Azulones la semaine dernière.

Ils ont joué ensemble 236 matches pour le Real et l’équipe nationale espagnole. Ils ont remporté quatre titres en Ligue des champions, et Carvajal a soulevé le trophée deux fois de plus après le départ de Ramos de Madrid.