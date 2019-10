Sergio Ramos : "Le vestiaire est à fond derrière Zidane"

Le capitaine du Real Madrid a certifié que lui et ses coéquipiers sont totalement solidaires avec leur entraineur français.

Malgré un début de saison qui est loin d’être calamiteux, Zinedine Zidane se trouve actuellement sur la sellette du côté de Madrid. Il se murmure le coach français va être débarqué au prochain faux-pas, et remplacé par José Mourinho.

Ces bruits de coulisses sont arrivés aux oreilles des joueurs merengue, et ils ne leur ont pas du tout plu. Sergio Ramos vient même de monter au créneau pour défendre son coach et clamer que tout le vestiaire était derrière lui. "Je pense que Zidane mérite un peu plus de respect après tout ce qu'il a fait pour le , a tonné le défenseur central. Rien ne fait peur à Zidane. Il connaît le club, la dynamique, les exigences. Nous devons vivre en marge de la critique et des rumeurs. Nous devons obtenir les résultats. Nous voulons une bonne victoire demain (mardi) contre le ".

Une contre-performance en risque de resserrer un peu plus l’étau autour du coach français. Mais c’est un scénario que personne n’envisage chez les Castillans. "Ce que nous voulons demain après les derniers résultats, c'est de gagner. Le vestiaire est à la mort avec Zidane. Le seul moyen de s’en sortir, c'est d'être unis et de continuer à travailler. Il y a beaucoup de choses à améliorer, y compris comment commencer les matchs », poursuit le capitaine de l’équipe.

Plus que n’importe où ailleurs, les joueurs sont vite confrontés à d’acides critiques à Madrid s’ils ne répondent pas aux attentes. Ramos en convient, mais il essaye de ne pas se laisser déstabiliser par les ondes négatives : « Les attentes différent pour chaque équipes. Tirez les conclusions que vous voulez. Le Madridismo nous demande de tout laisser sur le terrain. Espérons que les commentaires extérieurs ne modifient pas la dynamique de l'équipe ».