Sergio Ramos invite Messi au Real Madrid !

Sergio Ramos évoque le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid mais aussi Leo Messi.

Sergio Ramos, le capitaine du Real Madrid, s'est entretenu avec le youtuber espagnol Ibai Llanos. Il a notamment été sondé sur l'attaquant que devrait recruter le club merengue pour le futur entre Mbappé et Haaland.

"Haaland ou Mbappé si j'étais entraîneu r? J'aimerais les avoir tous les deux, mais un entraîneur ne recrute pas. Peut-être qu'en raison des circonstances et de la situation actuelle, aujourd'hui je pense qu'il serait un peu plus facile de signer Haaland", estime ainsi Ramos.

"Mbappé va remplacer Cristiano et Messi, et les circonstances sont plus compliquées. Ce ne serait jamais mal de renforcer Madrid avec un 9 comme Haaland, qui a quelque chose que nous n'avons pas : la vitesse, la faim, la taille... Mbappé l'a aussi, bien sûr, mais ce serait beaucoup plus facile aujourd'hui de faire venir Haaland."

Le joueur andalou a été sondé sur une éventuelle arrivée de Leo Messi au Real et il ne dit pas non à une telle éventualité.

«Accepterais-je Messi à Madrid? 100%. Sans aucun doute. Je l'inviterais même chez moi pour l'aider (rires). Et ... je ne jouerais jamais pour Barcelone, ni pour 50 M € ni pour 70 M€ par an. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. C'est impossible", a tonné le défenseur espagnol.

Qui parle de Messi parle aussi de Cristiano Ronaldo et pour Ramos, le Real et le joueur portugais ont beaucoup perdu lors de son départ pour la Juve, en 2018.

"Ai-je été surpris du départ de Cristiano? Non, je le savais. Cristiano et le Real Madrid ont perdu dans cette situation, il n'y a pas de vainqueur.", déplore Ramos.

Pour rappel, l'nacien joueur du FC Séville n'a plus rejoué depuis que Madrid a été battu 2-1 par l'Athletic Bilbao en Supercoupe d'Espagne le 14 janvier, après avoir subi une intervention chirurgicale sur une blessure au genou.