Sergio Ramos : "Gagner est l'objectif du Real Madrid avec ou sans Cristiano Ronaldo"

Le défenseur du Real Madrid concède que le départ de Cristiano Ronaldo est préjudiciable, mais l'objectif du Real Madrid reste le même.

Un être vous manque et tout est dépeuplé. Le départ de Cristiano Ronaldo a tout bouleversé au Real Madrid. Transféré à la Juventus contre 100 millions d'euros cet été, l'international portugais manque à la Casa Blanca, en difficulté sur le plan sportif depuis le début de la saison. Avant la demi-finale de Coupe du monde des clubs, Sergio Ramos est revenu sur le départ de Cristiano Ronaldo mais reste ambitieux.

"Je ne pense pas que vous verrez une grande différence sur le terrain. Nous avons une équipe assez similaire, malgré la perte de Cristiano Ronaldo, qui a été un joueur très décisif pour nous. Nous allons rivaliser avec la même approche que le club a toujours adoptée. Gagner est toujours l'objectif du Real Madrid", a indiqué le capitaine des Merengue au site de la FIFA.

L'article continue ci-dessous

"Aucune marge d'erreur"

À ne pas rater Manchester United-PSG : ce que Jones, Smalling et Lindelof peuvent craindre de Neymar, Mbappé et Cavani

PSG, Nasser Al-Khelaïfi : "Manchester United ? Un adversaire prestigieux que nous respectons beaucoup"

PSG, Tuchel : "Je ne peux pas garantir que Rabiot finisse la saison avec nous"

Messi, Mourinho, le Real Madrid... les gagnants et les perdants du tirage au sort de la Ligue des champions

"La Coupe du Monde des Clubs est une récompense pour votre succès la saison précédente. Cela vous donne l’occasion de confirmer votre réputation en devenant des champions du monde et c’est une expérience merveilleuse. Nous en gardons de très bons souvenirs parce que nous avons déjà réussi. C’est une compétition courte et il n’ya aucune marge d’erreur. Il y a une demi-finale puis une finale et nous voulons ramener la coupe à la maison", a ajouté Sergio Ramos.



L'international espagnol est conscient que rien n'est gagné d'avance : "Toutes ces choses jouent un rôle. Le Real Madrid a une longue histoire derrière lui, mais vous ne pouvez pas trop vous attarder à cela, car le logo seul ne vous permettra pas de gagner des matches. Chaque fois, les choses se resserrent un peu, mais il ne fait aucun doute que c'est très important, et nous en avons beaucoup".

Tenant du titre après son succès l'an dernier, le Real Madrid sera opposé au club japonais des Kashima Antlers, avant certainement d'être confronté à River Plate, en cas de succès, en finale, afin de conserver son titre et en remporter un de plus pour garnir la vitrine des Merengues.