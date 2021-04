Sergio Ramos, enfin une nouvelle pour Zidane ?

Enfin une bonne nouvelle pour Zinedine Zidane concernant son capitaine, Sergio Ramos.

Le capitaine du Real Madrid a été impliqué dans un entraînement complet avec le reste de l'équipe aujourd'hui et pourrait avoir du temps de jeu samedi contre Osasuna.

Une bonne nouvelle pour Zizou

Sergio Ramos est de retour alors que le capitaine a repris l'entraînement complet aujourd'hui avec le reste de l'équipe du Real Madrid alors que les hommes de Zidane se préparent pour l'affrontement de Liga de samedi à domicile contre Osasuna puis la demi-finale (match retour) de Ligue des champions la semaine prochaine à Londres contre Chelsea avec son retour à un moment opportun étant donné la nouvelle que le défenseru latéral Dani Carvajal ne jouera plus pendant la saison 2020/21.

Sergio Ramos a subi sa blessure musculaire lorsqu'il était en service international avec la sélection nationale espagnole et son retour stimulera l'arrière-garde défensive malgré un travail admirable effectué par Nacho et Militao, qui ont été le couple central avec Ramos et Varane récemment disparus.

L'article continue ci-dessous

Mendy n'est toujours pas en pleine forme et continue de s'entraîner seul et il est peu probable qu'il soit prêt pour le match de Chelsea. Valverde souffre toujours de symptômes bénins de coronavirus et son retour dépendra de son dernier test PCR, mais il est prévu qu'il fasse le voyage à Londres.

Nacho était un nouvel absent pour Madrid lors de la séance d'entraînement de ce jeudi après que le défenseur ait été touché lors du match à domicile de mardi contre l'équipe de Tuchel. Il devrait retourner travailler avec l'équipe vendredi, son absence étant simplement une mesure de précaution.

Selon le média ABC, Sergio Ramos aurait pris la décision de finalement rester au Real Madrid, lui qui est en fin de contrat cet été.