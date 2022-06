Sergio Ramos aurait demandé de l'aide à la fédération espagnole pour le Ballon d'Or en 2019

Le défenseur central espagnol se serait bien vu remporter le Ballon d'Or dans sa carrière.

Sergio Ramos aurait-il pu remporter le Ballon d'Or en 2019 ? Le principal intéressé y croyait en tout cas dur comme fer, et aurait même demandé son aide au président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales.

"J'aimerais que tu m'aides autant que possible"

C'est ce que révèle El Confidencial, qui s'est procuré le message envoyé par le capitaine du Real Madrid, espérant que ce dernier intervienne en sa faveur.

"Rubi, bonsoir, j'espère que tu vas bien avec toute ta famille. Tu sais que je ne t'ai jamais rien demandé, mais si je veux le faire aujourd'hui, c'est parce que je pense que c'est une année spéciale pour la performance que j'ai donnée", écrit ainsi celui qui évolue désormais au PSG.

"J'aimerais que tu m'aides autant que possible et que tu en touches quelques mots du côté de l'UEFA et de tes contacts pour le Ballon d'Or.

"Je serais reconnaissant pour le reste de ma vie, non seulement pour mon bien mais aussi parce que je pense que le football espagnol le mérite beaucoup. Je te salue chaleureusement."

Messi titré, Ramos absent

Un message auquel Luis Rubiales aurait répondu qu'il ferait tout son possible pour venir en aide au champion du monde espagnol.

En vain, puisque l'édition 2019 sera finalement remportée par Lionel Messi, juste devant un autre défenseur central, Virgil van Dijk.

Sergio Ramos, pour sa part, ne figurera pas dans la liste des 30 finalistes cette année-là.