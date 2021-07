Sergio Ramos : "Apporter de l’expérience et de la maturité au PSG"

Nouveau joueur du PSG, Sergio Ramos a livré ses premières impressions sur la nouvelle vie qui s’ouvre à lui.

A l’été 2017, le PSG avait frappé un immense coup en payant la clause libératoire de Neymar au FC Barcelone. Voir le Brésilien évoluer sur les pelouses de Ligue 1 avait longtemps été du domaine du rêve avant que Nasser Al-Khelaïfi ne sorte le chéquier.

Quatre ans plus tard, le président du PSG n’a même pas eu besoin de dépenser le moindre centime pour faire venir une nouvelle star du ballon rond dans la capitale française. Depuis ce jeudi, Sergio Ramos est officiellement un joueur parisien et vient renforcer un effectif où Wijnaldum et Hakimi ont également posé leurs valises cet été.

Une arrivée à moindre coût, en attendant également celle de Gianluigi Donnarumma, qui fait peur et qui envoie un message à la Ligue 1, à l’Europe mais aussi à un certain Kylian Mbappé, toujours indécis quant à son avenir au PSG.

Avec Sergio Ramos, ce sont quatre Ligue des Champions, une Coupe du Monde et deux Euros qui arrivent également. A l’heure où les Parisiens souhaitent passer un nouveau cap dans leur développement sportif, le défenseur espagnol ne sera pas de trop.

L'article continue ci-dessous

Ayant signé pour deux saisons, l’ancien capitaine du Real Madrid a livré ses premières impressions sur le nouveau challenge qui l’attend. Après quinze ans à Madrid, c’est une nouvelle vie qui s’ouvre à lui et sa famille.

"Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est un grand changement dans ma vie, un nouveau défi et un jour que je n’oublierai jamais. Je suis fier de faire partie de ce projet très ambitieux, d’intégrer une équipe avec de grands joueurs. C’est un club qui a déjà prouvé au plus haut niveau avec des fondations solides Je veux continuer à grandir avec Paris et aider l’équipe à travailler pour gagner des titres", a-t-il déclaré pour sa première interview au site officiel du club.

"Je pense que je peux apporter de l'expérience et de la maturité. Je suis un travailleur, j'aime être constant et avoir le sens du sacrifice. C'est ce que j'ai réalisé pendant toute ma carrière, et j'essaierai de donner le meilleur de moi-même pour essayer de ramener le plus de titres ici."