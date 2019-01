Sergio Aguero s'attend à ce que Manchester City réduise l'écart sur Liverpool

L'international argentin considère que Manchester City a encore de nombreux matches à jouer et a le temps pour combler son écart avec Liverpool.

Défaite interdite pour Manchester City face à Liverpool ce jeudi soir. Troisième de Premier League, l'équipe de Pep Guardiola compte sept points de retard sur les Reds, leader du championnat, et a une occasion en or de relancer la course au titre en battant son principal concurrent au titre. Mais à l'inverse, les hommes de Jürgen Klopp peuvent prendre une belle option sur le titre en cas de victoire contre les Citizens.

Dans une interview accordée au site officiel de Manchester City, Sergio Aguero a souligné l'importance de ce choc sans pour autant considérer qu'en cas de défaite City serait écarté de la course : "C'est un match énorme pour les deux clubs. Les affrontements directs entre les meilleures équipes ont un impact majeur vers la fin de la saison. Le mois de décembre n'a pas été comme nous le souhaitions et maintenant nous avons plus de terrain à gagner, alors oui, cela rend le match encore plus important".

"Tout peut arriver dans le football"

"Mais nous ne sommes qu'en janvier et il reste encore beaucoup de matches de Premier League à venir et trois ou quatre équipes se disputent le titre. L'avance va tomber à l'eau. Bien sûr, nous savions que répéter le succès de l'année dernière ne serait pas une tâche facile, mais nous visons toujours l'excellence", a ajouté l'international argentin toujours aussi confiant sur les capacités des Citizens à conserver son titre.

Sergio Aguero a reconnu la progression de Liverpool depuis quelques saisons : "Cette saison a montré, une fois de plus, que la Premier League fait partie des ligues les plus compétitives au monde. La croissance de Liverpool en tant qu'équipe est visible depuis quelques années. Leur présence en finale de Ligue des champions en était la preuve, et ils se comportent très bien cette saison en Premier League".

"Mais nous devons nous concentrer sur notre propre jeu. Nous sommes confiants dans notre style de jeu et nous pensons que c’est le moyen le plus efficace de nous mener à la victoire. C’est du football après tout, cependant, et tout peut arriver, mais nous jouerons comme nous jouons toujours comme il nous a si bien servi", a conclu l'attaquant de 30 ans de Manchester City.