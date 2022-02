Sergio Aguero révèle pourquoi le Bayern ne l'a pas recruté en 2006

Sergio Aguero a révélé que le Bayern Munich était intéressé par son recrutement lorsqu'il était jeune, mais qu'ils ont fini par signer le joueur d'une équipe rivale parce qu'il a mal joué devant les recruteurs de l'équipe allemande.

Aguero est apparu sur la scène argentine à l'adolescence, après avoir gravi les échelons à Independiente et suscité l'intérêt de l'élite européenne.

Il a finalement signé à l'Atletico Madrid, son premier club en dehors de l'Amérique du Sud, mais les choses auraient pu être différentes s'il avait mieux joué lorsque l'équipe de recrutement du Bayern l'a observé en personne.

"J'ai très mal joué ce jour-là"

Lors d'une séance de questions-réponses sur Twitter, l'ancien attaquant a été confronté à une ancienne Une du journal argentin Ole, qui semblait indiquer que le Bayern était sur le point de le recruter.

Aguero a expliqué ce qui s'est passé : "Ils m'ont dit ce qui s'est passé avec cette histoire. Quelqu'un du Bayern est venu me voir jouer contre Estudiantes. J'ai très joué mal ce jour-là et ils ont fini par tomber amoureux de José Sosa."

"Ils ont acheté Sosa".

"Mon but préféré ? Contre le Real Madrid"

On se souviendra sûrement d'Aguero pour son but dans les dernières secondes contre les Queen's Park Rangers, un but qui a permis à Manchester City de remporter la Premier League devant son grand rival Manchester United.

Cependant, bien qu'il ait passé cinq années fructueuses à l'Atletico Madrid, l'Argentin a déclaré que son but préféré en Liga avait été marqué lors de son court passage au FC Barcelone, avant de devoir prendre sa retraite en raison d'un problème cardiaque.

En ce qui concerne son but le plus spécial en Liga, Aguero a déclaré : "Je dirai le dernier but que j'ai marqué contre le Real Madrid, parce que je ne savais pas que plus tard je devrais prendre ma retraite. Ce sera toujours spécial... même si nous avons perdu !"