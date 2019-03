Sergio Aguero nommé joueur du mois de février en Premier League, Pep Guardiola meilleur entraîneur

Sergio Aguero a été élu joueur du mois de février en Premier League. Un mois au cours duquel les Citizens ont remporté leurs quatre rencontres de championnat, successivement contre Arsenal (3-1), Everton (2-0), Chelsea (6-0) et West Ham (1-0). Une série qui leur a permis de revenir sur Liverpool, avant de dépasser les Reds le week-end dernier en championnat, après une nouvelle victoire à Bournemouth (1-0). Une bonne passe qui a également profité à son entraîneur Pep Guardiola, qui à pour sa part été nommé entraîneur du mois dans le championnat.

Une série de victoires dans laquelle l'Argentin a joué un grand rôle puisqu'il a inscrit la bagatelle de 7 buts en 4 rencontres, dont deux triplés dans les deux chocs contre les Gunners d'Unai Emery et les Blues de Maurizio Sarri. L'international argentin, également auteur de l'ouverture du score sur la pelouse de Shalke 04 en 8e de finale aller de Ligue des champions (3-2) tient une forme exceptionnelle.

⚽️ @aguerosergiokun has been named @EASPORTSFIFA @premierleague Player of the Month for February!



Four games

Four wins

Seven goals



🔵 #mancity pic.twitter.com/z0utzeYb2l