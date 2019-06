Sergio Aguero : "Je veux qu'on gagne la Copa America plus pour Messi que pour moi-même"

Le buteur de City a indiqué qu’il désirait remporter la Copa America pour aider son coéquipier, Leo Messi, à gagner son premier trophée en sélection.

A quelques jours de la Copa America, qui débutera le 15 juin prochain, Sergio Aguero s’est confié et a admis être "plus soucieux de remporter la Copa pour Lionel Messi" que pour lui-même.

Finaliste de la Coupe du Monde 2014 et de la Copa America à trois reprises en 2007, 2015 et 2016, l’ espère enfin gagner un titre avec Leo Messi. Un an après une Coupe du Monde décevante où ils ont étés sèchement élimines par l’Equipe de (3-4), les attentes sont grandes autour de l'Argentine pour une victoire finale.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or avait déclaré qu’il n’était pas certain de participer au prochain Mondial avec l’Argentine. Cette Copa America pourrait donc être la dernière chance pour la Pulga de remporter son premier titre avec la sélection ciel et blanc.

Sergio Aguero, coéquipier et ami de Messi, souhaite donc tout faire pour qu’il gagne son premier trophée. "Je veux qu'on gagne la Copa America plus pour Messi que pour moi-même. Espérons que cela se produise un jour. C'est son rêve et le rêve de nous tous. Je me mets à sa place et je veux essayer de faire de mon mieux pour qu'il soulève la Copa America. Cela fait longtemps qu'il ne gagne rien avec nous et il en souffre. Je souffre aussi. Nous savons ce qu'il peut apporter et les autres doivent être préparés mentalement à ne pas échouer" a déclaré le champion d’ à Fox Sports.

Une victoire en Coupe du Monde U20

Auteur de 65 réalisations en 129 matchs avec l’Argentine, Leo Messi a déjà remporté la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2005 et a décroché une médaille d’or olympique en 2008, mais il attend toujours un titre avec l’équipe première.

Sa prochaine et peut-être dernière quête devrait débuter le 15 juin, lorsque l'Albiceleste affrontera la , en 1ère journée.

Aguero devrait débuter la compétition à ses côtés, le joueur de 31 ans ayant réalisé une saison 2018-19 énorme puisqu'il a inscrit 32 buts pour City en cette saison et l'a aidé à réaliser un triplé historique en Angleterre.

"Quand je n'étais pas été appelé, je doutais sur ma présence dans le groupe (pour participer à la Copa, ndlr) mais Leo m'a appelé en avril pour me dire que je serai appelé. J'étais très heureux, je ne sais pas si ce sera mon dernier tournoi. Nous voulons enfin gagner quelque chose avec l'équipe nationale." a conclu le buteur Citizen.