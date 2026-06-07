Sergiño Dest estime que les États-Unis peuvent briller lors de la prochaine Coupe du monde. Le latéral du PSV considère que son pays est sous-estimé et n’écarte pas l’hypothèse d’une victoire finale, comme il l’a confié au journal De Telegraaf.

Pays hôte, les États-Unis figurent dans le groupe D avec le Paraguay, l’Australie et la Turquie. Le latéral droit se dit impatient d’aborder la phase de groupes et convaincu que la sélection américaine peut créer la surprise.

« J’attends avec impatience notre premier match de groupe à Los Angeles. Nous sommes dans un groupe avec le Paraguay, l’Australie et la Turquie. D’après ce que j’ai compris, c’est le deuxième groupe le plus difficile du tournoi en termes de classement FIFA. J’espère que nous pourrons surprendre tout le monde », a déclaré Dest.

L’ancien joueur de l’Ajax, du FC Barcelone et de l’AC Milan s’étonne des faibles attentes autour de son équipe et assure que les États-Unis sont largement sous-estimés.

« En tant que pays hôte, nous voulons vraiment faire nos preuves. Cela ne m’étonnerait pas que l’on nous sous-estime un peu au départ. Mais c’est peut-être mieux ainsi. Qu’ils nous sous-estiment donc », affirme Dest, convaincu que son équipe peut largement tirer parti de l’avantage du terrain.

« Nous ne possédons pas le groupe le plus talentueux du monde, mais notre détermination et notre cohésion peuvent nous porter loin. L’appui du public sera un atout, et cette dynamique correspond parfaitement à la mentalité américaine : aborder la compétition en croyant que tout est possible », poursuit-il.

Il entend bien prendre cette maxime au pied de la lettre : « Par tout, j’entends vraiment tout, y compris remporter le tournoi. Nous n’aborderons pas la compétition en nous fixant un objectif minimal ; nous visons le plus haut possible. C’est ça, la mentalité américaine », conclut le joueur du PSV.

Les États-Unis entameront la compétition le 13 juin à 3 h du matin, face au Paraguay.