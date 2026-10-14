Selon un article du Bild, l’attaquant du club le plus titré d’Allemagne éprouvait de la « frustration » de ne pas être entré en jeu lors du match nul 3-3 face au petit poucet norvégien. Après le coup de sifflet final, le joueur de 31 ans aurait été le premier Munichois à monter dans le bus de l’équipe, bien avant tous ses coéquipiers.

L’entraîneur Vincent Kompany avait utilisé tous ses changements. À la pause, alors que le score était de 0-2, le Belge a fait entrer Dayot Upamecano, Alphonso Davies et Ismael Saibari à la place de Jonathan Tah, Nathaniel Brown et Lennart Karl. Après l’expulsion évitable de Michael Olise à la 74e minute, il a procédé à des changements défensifs, faisant d’abord sortir Luis Diaz (77e), puis Saibari (83e). Au lieu de Gnabry, qui espérait manifestement obtenir du temps de jeu, ce sont les défenseurs Josip Stanisic et Hiroki Ito, peu utilisé cette saison, qui sont entrés en jeu, avant que Viking n’égalise dans le temps additionnel.

Compte tenu de l’infériorité numérique, les changements défensifs de Kompany en fin de match n’ont rien d’inhabituel. Le fait que la rencontre se soit déroulée sur une pelouse synthétique a probablement aussi joué dans la décision de ne pas faire entrer Gnabry. Ce type de surface controversé présente, on le sait, un certain risque de blessure. Or, après cinq mois d’absence forcée en raison d’un arrachement des adducteurs à la cuisse droite, Gnabry doit encore être ménagé dans sa reprise.

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Serge Gnabry : peu de temps de jeu depuis son retour

Reste que le temps de jeu de Gnabry depuis son retour laisse à désirer. Avant la très longue trêve internationale, il n’avait disputé que 13 minutes contre l’Union Berlin (7-0), alors que le match était plié depuis longtemps. Le week-end dernier, à Augsbourg (2-2), il a joué 23 minutes. Après son entrée en jeu, l’international s’est néanmoins montré convaincant sur quelques actions dangereuses et est même passé tout près du but de la victoire, avec un but refusé pour hors-jeu et un tir sur le poteau.

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Le sélectionneur Jürgen Klopp avait toutefois retenu Gnabry parmi les rares internationaux allemands présents dans ses deux listes. Lors des deux premiers matches, il est entré en jeu à chaque fois. Contre la Serbie (2-0), il a même été titularisé et a porté le brassard de capitaine. Ce n’est qu’avant le match retour en Grèce que Gnabry a quitté le groupe afin de gérer sa charge de travail.

Sous Kompany, Gnabry doit pour l’instant se contenter d’un rôle de prétendant à une place de titulaire, ce qui n’a rien de surprenant compte tenu de sa grave blessure. À ce stade de la saison précédente, il comptait en revanche parmi les joueurs les plus performants de l’équipe. En 37 matches officiels, il avait inscrit dix buts et délivré onze passes décisives. Pendant la longue absence de Jamal Musiala, il avait même été, par moments, un titulaire indiscutable. Rien n’exclut qu’il retrouve ce statut dans les prochaines semaines.