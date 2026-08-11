2021 : Stanisic se fait remarquer pour la première fois

Comme toujours après les grands tournois, de nombreux cadres du Bayern ont également manqué la reprise de l’entraînement à l’été 2021. En revanche, sous les ordres du nouvel entraîneur Julian Nagelsmann, deux talents se sont mis en avant : Josip Stanisic et Tanguy Nianzou.

Le joueur formé au club, Stanisic, alors âgé de 21 ans, avait déjà fait ses débuts chez les professionnels lors de la saison précédente. Il a ensuite profité d’une blessure de Benjamin Pavard et figurait même dans le onze de départ au poste d’arrière droit lors de l’ouverture de la Bundesliga contre le Borussia Mönchengladbach. Au cours des semaines suivantes, Stanisic a enchaîné d’autres apparitions, mais après son rétablissement, Pavard a récupéré sa place de titulaire. Stanisic est d’abord resté un joueur de rotation, avant de revenir à Munich en 2023/24 après un prêt au Bayer Leverkusen avec un tout nouveau statut.

Nianzou était arrivé en 2020 en provenance du Paris Saint-Germain comme l’un des défenseurs les plus prometteurs au monde. Après une première saison marquée par les blessures et les suspensions, il semblait que son heure était venue à l’été 2021. Mais cette forte préparation n’a été qu’un feu de paille. En 2023, Nianzou a rejoint le FC Séville, et depuis cet été, il joue pour le LOSC Lille.

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2022 : Sabitzer et Gravenberch ne s’embrasent que brièvement

« Si on veut, on peut le qualifier de gagnant de la préparation », disait Nagelsmann en août 2022 - et par « le », il parlait de Marcel Sabitzer. Le milieu autrichien avait déçu lors de sa première saison au Bayern et était déjà considéré comme un candidat au départ. Lors de la préparation 2022, en l’absence du patron blessé Leon Goretzka, il s’est soudainement révélé. L’essor de Sabitzer n’a toutefois pas duré : il est rapidement rentré dans le rang, a rejoint Manchester United en prêt durant l’hiver, puis le Borussia Dortmund de manière définitive à l’été 2023.

Sabitzer n’était pas le seul milieu de terrain à faire sensation à l’été 2022 : la recrue Ryan Gravenberch a elle aussi affiché une bonne forme précoce. Comme Sabitzer, le Néerlandais alors âgé de 19 ans a profité de la blessure de Goretzka. Au final, Goretzka a toutefois « survécu » non seulement à Sabitzer, mais aussi à Gravenberch. Agacé par son trop faible temps de jeu, il a quitté Munich après seulement une saison pour rejoindre le FC Liverpool, où il s’est développé en joueur de tout premier plan.

Pavard était d’abord sur la sellette au Bayern à l’été 2022. Les dirigeants envisageaient apparemment une vente, mais Nagelsmann s’est prononcé en faveur de son maintien. Au poste d’arrière droit, le Français a remporté son duel pour une place de titulaire face à la recrue Noussair Mazraoui et a réalisé une bonne saison. L’été suivant - entre-temps, Nagelsmann avait été remplacé par Thomas Tuchel -, c’est Pavard lui-même qui a poussé pour partir. Au final, il a obtenu gain de cause et a rejoint l’Inter Milan.

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2023 : Laimer au lieu d’une « Holding Six », et Tel comme doublure de Kane

L’été 2023 a été marqué par le feuilleton autour de Harry Kane et le souhait de Thomas Tuchel de disposer d’une « Holding Six ». Dans l’ombre de ces deux sagas, deux gagnants de la préparation se sont dégagés.

D’un côté : Mathys Tel. Alors que tout Munich attendait le recrutement de Kane et qu’Eric Maxim Choupo-Moting soignait ses douleurs à l’articulation du genou, le Français de 18 ans s’est imposé comme l’avant-centre titulaire pendant la préparation. Une fois Kane arrivé, Tel est naturellement rentré dans le rang. Lors de la saison suivante, il s’est toutefois affirmé comme un joker très efficace.

Alors que Tuchel plaidait avec insistance pour le recrutement d’une « Holding Six », la recrue libre Konrad Laimer a enchaîné les prestations solides en matches amicaux. « La discussion autour du numéro six ne se pose pas du tout pour moi, parce que je pense que Laimer est un transfert avec lequel nous allons prendre énormément, énormément, énormément de plaisir », a déclaré le patriarche du club Uli Hoeneß. Lors de la saison suivante, Laimer a bénéficié d’un important temps de jeu au milieu défensif comme joueur de rotation majeur, avant de s’imposer comme titulaire au poste de latéral polyvalent.

À l’été 2023, un talent maison a également fait sensation : Frans Krätzig. Bien qu’il n’ait jamais été considéré comme un soi-disant super-talent, Tuchel l’a emmené à la surprise générale pour la tournée en Asie. Le latéral gauche de 20 ans a convaincu lors de ses apparitions et a inscrit un but somptueux contre le FC Liverpool. La véritable percée lui a toutefois échappé. Après des passages à l’Austria Vienne, au VfB Stuttgart et au 1. FC Heidenheim, Krätzig évolue désormais au RB Salzbourg.

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2024 : Serge Gnabry ? Titulaire plutôt que candidat au départ

En 2024, Nestory Irankunda a repris le rôle tenu par Krätzig l’année précédente. L’Australien alors âgé de 18 ans a marqué des buts, enchaîné les saltos et a même déjà été comparé à Xherdan Shaqiri. Mais cela n’a pas suffi pour disputer un match officiel lors de la saison suivante. Il est actuellement sur le point d’effectuer un transfert de 15 millions d’euros du FC Watford au Sporting Lisbonne, et grâce à un pourcentage à la revente, la moitié de cette somme irait à Munich.

Deux cadres de longue date ont également pu se présenter comme les « gagnants de la préparation 2024 » : Joshua Kimmich et Serge Gnabry. Durant sa période compliquée sous Tuchel, Kimmich avait parfois été considéré comme un candidat au départ. Le nouvel entraîneur Vincent Kompany ne voulait rien entendre de cela et l’a immédiatement réinstallé comme patron incontesté du milieu de terrain. Un rôle que Kimmich occupe encore aujourd’hui.

L’été 2024 s’est également très bien passé pour le témoin de mariage de Kimmich, Gnabry. Miné par de nombreuses blessures, il avait manqué une grande partie de la saison précédente et finalement aussi l’Euro à domicile. Mais à la reprise de la préparation, il s’est présenté au top physiquement et a ensuite profité de son avance sur ses coéquipiers revenus plus tard de vacances. On a rapidement cessé de parler d’un départ évoqué auparavant, et Gnabry s’est imposé comme titulaire au début de l’ère Kompany.

Pendant ce temps, Tel a signé une deuxième bonne préparation de suite. Mais cette fois, il n’a pas su exploiter son avantage au départ. Après une première partie de saison décevante et sans relief, Tel est parti à Tottenham Hotspur en janvier 2025.

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2025 : Gnabry remet ça - Karl s’enflamme

Comme l’année précédente, Gnabry a de nouveau fait partie des grands gagnants de la préparation. L’élan qu’il avait pris à l’été 2024 s’était essoufflé au fil de la saison, avant qu’il ne se relance douze mois plus tard. Comme Jamal Musiala a longtemps été absent en raison de sa grave blessure au péroné et à la cheville, et que Thomas Müller n’a pas obtenu de nouveau contrat, Gnabry avait d’abord sa place de titulaire assurée au poste de numéro 10. Au printemps 2026, une blessure aux adducteurs l’a freiné, ce qui lui a également coûté une participation à la Coupe du monde.

Que s’est-il encore passé à l’été 2025 ? Goretzka, que beaucoup considéraient déjà comme fini, s’est soudainement retrouvé avec de sérieuses chances de retrouver une place de titulaire après une forte préparation, mais a ensuite perdu son duel face à Aleksandar Pavlovic et est finalement parti libre. Il n’a toujours pas trouvé de nouveau club.

Le jeune Lennart Karl, 17 ans, s’est lancé sans retenue et a posé les bases de sa percée dans les mois suivants. Et Stanisic s’est imposé pour la deuxième fois, après 2021, comme l’un des gagnants de la préparation. Cette fois avec des conséquences durables : sur l’ensemble de la saison, il a fait partie du groupe élargi des titulaires potentiels.

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2026 : Bischof en chef de file des jeunes stars

Jusqu’ici, l’acteur le plus en vue de la préparation de cette année est Tom Bischof. À 21 ans, il a été le seul joueur de champ confirmé à reprendre l’entraînement à l’heure et en pleine forme. Tous ses coéquipiers étaient alors soit encore en congé spécial après la Coupe du monde, soit aux prises avec divers pépins physiques. C’était aussi le cas du double gagnant de la préparation Gnabry, qui travaille actuellement à son retour et a ainsi manqué son « triplé » personnel.

Bischof est entre-temps présenté comme le leader d’une sélection de jeunes de meilleure qualité et lorgne désormais la place de titulaire de son ami Pavlovic. Parmi les talents maison, deux ont particulièrement enthousiasmé : l’attaquant Bastian Assomo, seulement âgé de 16 ans, (deux buts en quatre matches amicaux) et l’ailier gauche virevoltant Maycon Cardozo. L’un des deux sera-t-il le prochain Lennart Karl ?

Le prochain match amical aura lieu samedi contre le RB Leipzig, avant la répétition générale face au 1. FC Heidenheim le 18 août. Le premier match officiel de la saison sera le Supercoupe contre le Borussia Dortmund, le 22.