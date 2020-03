Serbie, Milan Jovic : "Si Luka doit aller en prison..."

Au coeur d'une polémique en Serbie pour ne pas avoir respecté les règles du confinement, Luka Jovic peut compter sur le soutien de son père.

Luka Jovic est au coeur de la tempête en . D’après le journal Blic, l'attaquant du aurait été vu dans les rues de Belgrade en train de fêter l’anniversaire de sa compagne Sofia alors qu'il est censé être en quarantaine comme l'ensemble des joueurs du Real Madrid puisqu'un élément de la section basket a été contrôlé positif au Coronavirus. Le père de Luka Jovic, Milan Jovic s’est exprimé dans des propos rapportés par Radio Puls. Il a pris la parole pour défendre son fils mais reconnaît que si ce dernier est fautif, il doit être puni comme n'importe quel citoyen.

"Sofia n'est pas sortie pour fêter son anniversaire parce qu'elle est enceinte. Luka n'a rien fêté dans la rue. Il était avec sa petite amie à la maison. Ils n'en sortent pas. Luka a passé deux tests (au coronavirus) et ils ont donné des résultats négatifs. Maintenant, on dirait que c'est un grand criminel. S'il doit aller en prison, qu'il y aille... Je suis totalement d'accord avec le président et le Premier ministre (serbes), mais seulement s'il est coupable", a avancé le père de l'attaquant serbe.

"Les critiques sont excessives"

"Je soutiendrais cette décision s’il avait fait quelque chose de mal, mais il est arrivé à Belgrade et n’est plus sorti de la maison. Sofia est enceinte et ne peut pas sortir. Des photos ont été publiées où on les voit s'amuser, mais c'est lorsqu'il étaient en . Luka est venu en Serbie pour être avec sa famille. Nous savions qu'il allait venir. Il a toujours été prêt à aider son pays, financièrement ou de quelque manière que ce soit. Je pense que les critiques sont excessives. Il y a des choses qui n'ont pas été comprises. Ça me fait mal", a conclu le père du buteur serbe du Real Madrid.

Taclé par le président de la Serbie après la révélation de sa sortie interdite dans la presse, Luka Jovic s'est excusé en fin de semaine dernière : "Ayant vu la situation dans le monde et dans notre pays qui est très difficile, je dois parler et envoyer du soutien à tout le monde. Premièrement, je suis vraiment désolé d'être le principal sujet de discussion ces jours-ci et je suis désolé d'être celui dont on parle constamment et non pas les protagonistes clés qui luttent contre cette crise, qui sont les médecins et tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé".

"A Madrid, mon test pour le COVID-19 a été négatif, j'ai donc décidé de voyager en Serbie, pour aider et soutenir notre peuple ainsi que pour être proche de ma famille, avec la permission du club. En arrivant en Serbie, j'ai été testé et le résultat était négatif. Je suis vraiment désolé que certaines personnes n'aient pas fait leur travail de manière professionnelle et ne m'aient pas donné d'instructions concrètes sur la façon de se comporter dans mon isolement. En Espagne, vous êtes autorisé à sortir au supermarché ou à la pharmacie, ce qui n'est pas le cas ici. Je veux m'excuser auprès de tout le monde si j'ai mis des personnes en danger. J'espère que nous pourrons surmonter cela ensemble. Tout mon soutien à la Serbie, nous traverserons cela ensemble", a conclu l'attaquant serbe.