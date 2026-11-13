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Serbie - Allemagne : heure du coup d’envoi

UEFA Nations League A - Journée 5 13 nov. 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

Au stade Rajko-Mitić de Belgrade, l’Allemagne affronte la Serbie dans le groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA. L’enjeu pour Jürgen Klopp et son équipe est de se rapprocher de la tête du classement.

La Serbie est sous forte pression après une phase de groupes difficile. Quatre défaites lors des quatre premières rencontres, dont deux contre l’Allemagne et les Pays-Bas, ont relégué l’équipe du sélectionneur Veljko Paunović à la dernière place du groupe.

L’Allemagne se rend à Belgrade avec des sentiments mitigés. Klopp a dévoilé son groupe de 24 joueurs pour les deux matches contre la Serbie et les Pays-Bas, misant sur de grandes performances offensives. Niclas Füllkrug est en tête du classement des buteurs de Bundesliga et fait son retour en sélection après plus d’un an d’absence.

Dans les buts, Klopp mise résolument sur Marc-André ter Stegen, qui a retrouvé son meilleur niveau après sa grave blessure au FC Ajax. Au milieu de terrain, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović et Tom Bischof forment le trio du Bayern chargé de porter la construction du jeu allemand.

L’Allemagne a nettement remporté le match aller à Munich, 2-0. À Belgrade, elle entend franchir une nouvelle étape vers les quarts de finale et réduire l’écart avec les Pays-Bas, leaders du groupe.

Voici toutes les informations sur la diffusion, le coup d’envoi et les compositions d’équipe.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé du côté de la Serbie et de l’Allemagne ?

La Serbie a perdu ses cinq derniers matches officiels et affiche ainsi la moins bonne forme du groupe. Sa dernière défaite remonte au 4 octobre 2026, lorsqu’elle s’est inclinée 2-1 face aux Pays-Bas. Auparavant, elle avait également perdu 2-0 contre l’Allemagne et 5-1 face au Mexique en match amical. Sur ces cinq rencontres, la Serbie n’a inscrit que cinq buts et en a encaissé douze.

L’Allemagne arrive à Belgrade avec un bilan plus équilibré : une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent est un 0-0 face à la Grèce, le 4 octobre. Auparavant, elle avait remporté le match aller contre la Serbie 2-0 et fait match nul 1-1 contre les Pays-Bas. Lors de ces cinq rencontres, l’Allemagne a marqué quatre fois et encaissé deux buts.

Serbie - Allemagne : compositions d’équipe

Serbie - Allemagne : forme du moment

Serbie - Allemagne : bilan des confrontations directes

Serbie - Allemagne : les classements