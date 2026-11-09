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Serbie - Allemagne : heure du coup d’envoi

UEFA Nations League A - Journée 5 13 nov. 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

Au stade Rajko-Mitić de Belgrade, l’Allemagne affronte la Serbie dans le cadre du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA. Pour Jürgen Klopp et son équipe, l’enjeu est de se rapprocher de la tête du classement.

La Serbie est sous forte pression après une phase de groupes difficile. Quatre défaites lors de ses quatre premiers matches, dont deux face à l’Allemagne et aux Pays-Bas, ont relégué l’équipe du sélectionneur Veljko Paunović à la dernière place du groupe.

L’Allemagne se rend à Belgrade avec des sentiments mitigés. Klopp a dévoilé son groupe de 24 joueurs pour les deux matches contre la Serbie et les Pays-Bas, en misant sur de grandes performances offensives. Niclas Füllkrug est en tête du classement des buteurs de Bundesliga et retrouve la sélection après plus d’un an d’absence.

Dans les buts, Klopp compte clairement sur Marc-André ter Stegen, qui a retrouvé son meilleur niveau après sa grave blessure à l’Ajax Amsterdam. Au milieu de terrain, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović et Tom Bischof forment le trio du Bayern, appelé à porter la construction du jeu allemand.

L’Allemagne a remporté le match aller à Munich sur le score net de 2-0. À Belgrade, elle entend désormais franchir une nouvelle étape vers les quarts de finale et réduire l’écart avec les Pays-Bas, leaders du groupe.

Retrouvez ici toutes les informations sur la diffusion, le coup d’envoi et les compositions d’équipe.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé du côté de la Serbie et de l’Allemagne ?

La Serbie a perdu ses cinq derniers matches officiels et affiche ainsi la moins bonne forme du groupe. Sa défaite la plus récente remonte au 4 octobre 2026, lorsqu’elle s’est inclinée 2-1 face aux Pays-Bas. Auparavant, elle avait également perdu 2-0 contre l’Allemagne et 5-1 face au Mexique lors d’un match amical. Au total, la Serbie n’a inscrit que cinq buts et en a encaissé douze lors de ces cinq rencontres.

L’Allemagne arrive à Belgrade avec un bilan plus équilibré sur ses cinq derniers matches : une victoire, deux nuls et deux défaites. Son résultat le plus récent est un nul 0-0 contre la Grèce, le 4 octobre. Auparavant, elle avait remporté le match aller face à la Serbie 2-0 et fait match nul 1-1 contre les Pays-Bas. Sur ces cinq rencontres, l’Allemagne a marqué quatre fois et encaissé deux buts.

Serbie - Allemagne : compositions d’équipe

Serbie - Allemagne : forme des équipes

Serbie - Allemagne : bilan des confrontations directes

Serbie - Allemagne : les classements