Serbie contre Allemagne : avant-match de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA

UEFA Nations League A - Journée 5 13 nov. 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

La Serbie reçoit l’Allemagne au Stadion Rajko Mitić de Belgrade, vendredi 13 novembre, pour un match du groupe A2 important pour les deux équipes en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA.

La Serbie au bord de l’élimination

La Serbie a mal entamé sa campagne : elle a perdu ses quatre matches de Ligue des nations jusqu’ici et encaissé neuf buts. Sans victoire depuis cinq rencontres, elle doit désormais avant tout assurer son maintien en Ligue A, la priorité de son sélectionneur Veljko Paunovic. À cinq points de la première place synonyme de maintien, les Serbes doivent impérativement gagner.

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Klopp attend des progrès de ses joueurs

L’Allemagne se rend à Belgrade avec un bilan irrégulier sous les ordres de Jurgen Klopp, avec une seule victoire en quatre rencontres et encore beaucoup de travail à accomplir. Elle comptera sur les talents de buteur de Niclas Füllkrug, de retour en sélection après plus d’un an d’absence. Il a inscrit 12 buts en 10 matches avec le Werder Brême cette saison. Le trio du Bayern Munich composé de Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović et Tom Bischof animera le milieu de terrain allemand. Forte de sa victoire 2-0 à l’aller, l’Allemagne se rend à Belgrade avec la conviction de pouvoir rééditer cette performance et combler les trois points qui la séparent des Pays-Bas et de la Grèce, coleaders du groupe.

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Chiffres clés et nouvelles des équipes

L’Allemagne a fait match nul lors de ses deux déplacements dans cette édition de la Ligue des nations, ne marquant qu’un seul but.

La Serbie n’a pas gardé sa cage inviolée depuis 13 matches.

Sasa Lukic et Nemanja Maksimovic sont suspendus côté serbe.

La seule victoire de la Serbie contre l’Allemagne dans son histoire remonte à la Coupe du monde 2010.

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