Jules Koundé, défenseur du Barça, continue de s'entraîner à l'écart du groupe, à deux jours de la confrontation face au Real Madrid. Sa participation au Clasico est donc sérieusement menacée.

Le journal Sport rapporte que Jules Koundé poursuivra le travail en individuel, afin de continuer sa récupération d'une entorse à la cheville gauche.

Il n'est pas exclu que Koundé se rende sur le terrain, ce vendredi, pour effectuer des exercices de course en continu, mais il n'est pas prévu qu'il prenne part à l'entraînement collectif.

La séance de demain sera décisive, mais les indicateurs à l'heure actuelle ne sont pas positifs, naturellement, quant à la présence de Koundé au Clasico.

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Cette situation suscite de grands doutes sur la présence de Koundé dans la liste du Barça pour le Clasico. Au sein du club, on estime que la participation de Koundé à la rencontre est extrêmement difficile, même si l'on ne peut pas encore l'écarter de façon définitive.

À deux jours de la rencontre, le fait que Koundé continue de s'entraîner loin du groupe fait considérablement reculer ses chances de figurer dans la liste.

Le défenseur français poursuit le travail en vue de sa récupération, mais sa disponibilité dépendra de l'évolution de son état, des indicateurs qui ne permettent pas l'optimisme à l'heure actuelle. Il n'est pas encore écarté des plans, mais il semble que la possibilité pour Flick de compter sur lui, dimanche prochain, devienne de plus en plus difficile au fil du temps.

Quant à sa titularisation, elle paraît moins probable pour l'instant. Xavi Espart avait livré un match exceptionnel face au Paris Saint-Germain, au cours duquel il a inscrit un but et offert l'une des meilleures prestations de sa jeune carrière. Sa performance offre à Flick une option fiable pour occuper le poste de latéral droit.

L'entraîneur allemand a également montré qu'il ne voulait pas prendre de risques inutiles avec les joueurs souffrant de problèmes physiques. La saison est longue, et précipiter le retour d'un joueur pourrait entraîner son absence pour une période bien plus longue.

Au final, le dernier mot reviendra à l'état physique de Koundé et au staff technique, qui ne prendra aucune décision susceptible de mettre en péril sa récupération.