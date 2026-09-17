Julian Alvarez a manqué les deux derniers matchs de l'Atlético Madrid, face à la Real Sociedad et Osasuna, en raison d'une fatigue musculaire dont il a souffert samedi dernier.

Le journal Mundo Deportivo a indiqué qu'Alvarez poursuit son travail afin de retrouver sa condition pour disputer le derby face au Real, dimanche prochain, au stade Metropolitano, mais sa participation à la rencontre reste incertaine.

Dans le cadre de son processus de rétablissement, Alvarez ne s'est plus entraîné avec le groupe depuis samedi dernier, lorsqu'il a ressenti la gêne musculaire, et il ne lui reste que deux séances d'entraînement avec l'équipe, l'une vendredi et l'autre samedi, afin de suivre l'évolution de son état et son degré de rétablissement avant le derby, que ce soit pour une participation comme titulaire ou depuis le banc.

Interrogé au sujet d'Alvarez avant la rencontre face à Osasuna, le directeur sportif Mateu Alemany a déclaré dans des propos accordés au réseau Movistar : « Sa participation ou non dépendra beaucoup de l'état de son quadriceps et de son ressenti, car nous savons finalement ce que signifie une fatigue musculaire. »

Il a poursuivi : « Alvarez s'entraîne, se prépare et consacre beaucoup de temps à la préparation du match. Je le dis parce que je le connais, et il a une envie particulière de le disputer. Il fera tout son possible pour être présent. »

L'état d'Alvarez constitue le principal point d'interrogation de l'Atlético avant le derby. S'il atteint sa meilleure condition physique possible, il pourrait débuter la rencontre comme titulaire, compte tenu de son importance au sein de l'équipe madrilène, d'autant qu'il a été titularisé il y a une semaine face à Liverpool à Anfield.

Il y a également l'option Jonathan David, pour jouer à la place d'Alvarez ou à ses côtés. L'attaquant canadien a déjà prouvé son niveau, après avoir inscrit deux buts en deux matchs, l'un face à la Real Sociedad et l'autre face à Osasuna, où il a également délivré une passe décisive.

Concernant le derby, Alexander Sørloth, l'autre attaquant de métier de l'effectif, n'est toujours pas rétabli en raison d'une blessure musculaire contractée il y a un mois et demi, qui l'a privé de participer à l'ensemble des sept matchs disputés par l'Atlético en compétitions officielles, en plus du derby de dimanche prochain.

Quant au troisième blessé, il s'agit de Pablo Barrios, dont l'absence au derby face au Real Madrid est probable, en raison d'une blessure musculo-aponévrotique de faible degré à la jambe droite.

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