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Pau Cubarsi, le défenseur du Barça, a été contraint de quitter le terrain à la mi-temps du match entre l'Espagne et l'Angleterre en Ligue des nations, après que le staff technique de la Roja a décidé de le remplacer.

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L'entraîneur Luis de la Fuente a expliqué, lors de la conférence de presse, que le défenseur central catalan n'avait pas pu poursuivre le match en raison de problèmes à la cuisse.

Bien que la Fédération espagnole de football ait affirmé que les douleurs dont souffre Cubarsi ne semblent pas graves, le sélectionneur et le joueur n'ont pas voulu prendre de risque.

Le quotidien Sport a rapporté que les premiers indicateurs concernant l'état de Pau Cubarsi, défenseur du Barça, semblent très positifs.

Cubarsi doit se rendre ce lundi à la Ciutat Esportiva Joan Gamper, où il sera examiné par le staff médical du Barça.

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Si nécessaire, il passera des examens médicaux afin de déterminer s'il souffre d'une blessure et, le cas échéant, d'en connaître la gravité.

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Il en va de même pour Frenkie de Jong, selon ce qu'a expliqué ce même quotidien Sport. Xavi Hernández a en effet dispensé le joueur néerlandais de participer, après qu'il est apparu qu'il n'était pas en état de disputer le match de son équipe nationale face à l'Allemagne ce soir.

Le joueur néerlandais devrait arriver ce lundi aux installations du Barça pour se soumettre aux mêmes procédures médicales que Cubarsi.

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Quelques incertitudes supplémentaires pourraient entourer l'état du joueur néerlandais, même si Xavi a adressé un message rassurant aux supporters du Barça, affirmant : « C'est une blessure légère. »

Il est encore bien trop tôt pour savoir si Cubarsi et Frenkie de Jong seront à la disposition de l'entraîneur Hansi Flick face à Villarreal.

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Hansi Flick et les membres de son staff technique suivront de près l'état des joueurs tout au long de la journée.

Après avoir récupéré les services d'Eric García et être proche de retrouver Jules Koundé et Dani Olmo, aux côtés de Rodri, qui poursuit sa progression dans son programme de rééducation avec des signaux positifs, le Barça espère que de Jong et Cubarsi ne souffrent d'aucun problème physique grave et qu'ils n'auront donc pas à manquer le moindre match.