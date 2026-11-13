Sera-t-il prêt ? De la Fuente récupère son arme la plus redoutable avant d'affronter l'Angleterre

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Lamine Yamal est arrivé au camp de la sélection espagnole à Las Rozas, en préparation du match contre l'Angleterre, prévu dimanche au stade Riyadh Air Metropolitano, après avoir manqué la dernière rencontre face à la République tchèque par précaution. Il devient ainsi disponible pour rejoindre ses coéquipiers sous la direction de l'entraîneur Luis de la Fuente, dans ce duel décisif pour la première place du groupe.

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Selon le quotidien espagnol Marca, Yamal a rejoint le rassemblement de la sélection espagnole en compagnie du reste des joueurs, après avoir bénéficié du repos convenu, afin d'être à la disposition du staff technique avant la rencontre attendue face à l'Angleterre.

L'absence de Lamine Yamal lors du premier des deux matchs de l'Espagne durant cette trêve internationale a suscité des interrogations, provoquant la colère du sélectionneur Luis de la Fuente, qui s'est exprimé pour clarifier les raisons de la mise à l'écart du jeune ailier de la liste du match face à la République tchèque.

De la Fuente a déclaré, avant la rencontre de Prague : « Il est triste et regrettable que certains s'expriment dans la vie sans connaître la vérité. C'est pourquoi je suis venu clarifier les choses. Lamine souffre d'une inflammation du genou, le staff médical de la sélection l'a examiné, et j'ai décidé qu'il valait mieux, pour lui éviter ce déplacement, qu'il reste chez lui et s'entraîne avec son club. »

Le sélectionneur de l'Espagne a ajouté : « Les messages venus de l'extérieur ne me préoccupent pas, car je suis justement là pour clarifier les choses. Les gens inventent des justifications qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Lamine ne bénéficie d'aucun privilège, et nous aurions pris la même décision avec n'importe quel autre joueur. »

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Le sélectionneur espagnol est revenu sur la blessure du jeune ailier sur un ton courroucé, déclarant : « Ce qui me fait le plus mal, c'est le mensonge, le manque de précision et de crédibilité, et le fait d'inventer des choses. C'est pour cela que j'ai révélé plus de détails que je n'aurais dû, mais c'est le seul moyen pour que les gens connaissent la vérité de ce qui s'est passé. Je ne supporte pas les personnes qui essaient de vous tromper et de vous mentir. »

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Une rencontre décisive pour la première place

Lamine Yamal est désormais prêt à disputer le match le plus important du groupe, après avoir bénéficié du repos convenu, la rencontre face à l'Angleterre devant déterminer l'identité du leader du groupe, qui bénéficiera de l'avantage de disputer le match retour des quarts de finale de la Ligue des nations de l'UEFA sur son terrain.

La sélection anglaise aborde la rencontre avec l'ambition de prendre sa revanche et de ravir la première place du groupe à l'Espagne, après s'être inclinée face à elle lors du match intense qui les avait opposées au stade de Wembley.

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En revanche, Luis de la Fuente pourra compter sur les services du joueur le plus redoutable de la sélection espagnole, Yamal étant arrivé au rassemblement dans une bonne condition physique, profitant du repos dont il a bénéficié, afin d'être prêt à disputer la rencontre attendue.