Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Publicité
Czechia v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD5Getty Images
Hussein Hamdy
Traduit par

Sera-t-il prêt ? De la Fuente récupère son arme la plus redoutable avant d'affronter l'Angleterre

Suivez GOAL sur Google

Lamine Yamal est arrivé au camp de la sélection espagnole à Las Rozas, en préparation du match contre l'Angleterre, prévu dimanche au stade Riyadh Air Metropolitano, après avoir manqué la dernière rencontre face à la République tchèque par précaution. Il devient ainsi disponible pour rejoindre ses coéquipiers sous la direction de l'entraîneur Luis de la Fuente, dans ce duel décisif pour la première place du groupe.

Publicité

Selon le quotidien espagnol Marca, Yamal a rejoint le rassemblement de la sélection espagnole en compagnie du reste des joueurs, après avoir bénéficié du repos convenu, afin d'être à la disposition du staff technique avant la rencontre attendue face à l'Angleterre.

L'absence de Lamine Yamal lors du premier des deux matchs de l'Espagne durant cette trêve internationale a suscité des interrogations, provoquant la colère du sélectionneur Luis de la Fuente, qui s'est exprimé pour clarifier les raisons de la mise à l'écart du jeune ailier de la liste du match face à la République tchèque.

De la Fuente a déclaré, avant la rencontre de Prague : « Il est triste et regrettable que certains s'expriment dans la vie sans connaître la vérité. C'est pourquoi je suis venu clarifier les choses. Lamine souffre d'une inflammation du genou, le staff médical de la sélection l'a examiné, et j'ai décidé qu'il valait mieux, pour lui éviter ce déplacement, qu'il reste chez lui et s'entraîne avec son club. »

Le sélectionneur de l'Espagne a ajouté : « Les messages venus de l'extérieur ne me préoccupent pas, car je suis justement là pour clarifier les choses. Les gens inventent des justifications qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Lamine ne bénéficie d'aucun privilège, et nous aurions pris la même décision avec n'importe quel autre joueur. »

Publicité
Publicité

Le sélectionneur espagnol est revenu sur la blessure du jeune ailier sur un ton courroucé, déclarant : « Ce qui me fait le plus mal, c'est le mensonge, le manque de précision et de crédibilité, et le fait d'inventer des choses. C'est pour cela que j'ai révélé plus de détails que je n'aurais dû, mais c'est le seul moyen pour que les gens connaissent la vérité de ce qui s'est passé. Je ne supporte pas les personnes qui essaient de vous tromper et de vous mentir. »

Related Topics

Prochains matchs
ESP

ESP

UEFA Nations League A

15 nov. 2026

ANG

ANG

Une rencontre décisive pour la première place

Lamine Yamal est désormais prêt à disputer le match le plus important du groupe, après avoir bénéficié du repos convenu, la rencontre face à l'Angleterre devant déterminer l'identité du leader du groupe, qui bénéficiera de l'avantage de disputer le match retour des quarts de finale de la Ligue des nations de l'UEFA sur son terrain.

La sélection anglaise aborde la rencontre avec l'ambition de prendre sa revanche et de ravir la première place du groupe à l'Espagne, après s'être inclinée face à elle lors du match intense qui les avait opposées au stade de Wembley.

Publicité

En revanche, Luis de la Fuente pourra compter sur les services du joueur le plus redoutable de la sélection espagnole, Yamal étant arrivé au rassemblement dans une bonne condition physique, profitant du repos dont il a bénéficié, afin d'être prêt à disputer la rencontre attendue.

Écrit parHussein Hamdy

Journaliste spécialisé dans le football mondial chez Kooora

J’ai commencé mon parcours dans le monde du journalisme en 2012 à travers le journal égyptien *Al Tahrir*, où je me suis d’abord spécialisé dans la politique locale, avant d’opérer un virage vers le journalisme sportif à partir de 2014, toujours au sein du même journal. Par la suite, j’ai poursuivi mon expérience d’écriture avec les journaux *Al Fariq* et *Al Maqal*.

Après m’être spécialisé dans la couverture du football local en Égypte, j’ai entamé mon parcours dans le football international en 2018 via *Al Ain Sports* pour une durée de six mois, avant de réaliser mon rêve en rejoignant l’équipe de Kooora, le plus grand site sportif au monde, afin de continuer à poursuivre ma passion pour le football européen depuis le début du siècle.

Je suis passionné par le football mondial depuis la Coupe du monde 1998. Cependant, mon histoire d’amour avec le football européen a réellement commencé avec le suivi de la Ligue des champions au début du siècle, ce qui m’a particulièrement attaché au football italien, et notamment à l’AC Milan, le club que j’ai décidé de soutenir sans aucune hésitation dès le premier match que j’ai regardé. Malgré mon admiration, à certaines périodes durant mon enfance, pour Arsenal, Barcelone et Manchester United, les Rossoneri occupent toujours une place spéciale dans mon cœur.

Je suis spécialisé dans la traduction des actualités internationales, ainsi que dans le suivi des coulisses des transferts et des événements cachés au sein des vestiaires, tels que rapportés par la presse mondiale.

Quant à mon équipe-type de tous les temps, je choisis Gianluigi Buffon dans les cages, avec devant lui une défense composée de Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta et Cafu. Au milieu de terrain, je m’appuie sur Clarence Seedorf, Luka Modrić et Zinedine Zidane. En attaque, je place ma légende Ricardo Kaká aux côtés de Ronaldinho et Zlatan Ibrahimović.

Au cours de mon travail chez Kooora, j’ai publié de nombreux reportages, histoires et analyses, parmi lesquels :

* Luka Modrić… un guerrier qui a refusé de jouer en son nom

* Rodrygo… de l’enfant de la remontada à l’homme mystérieux du projet Alonso

* Kroos… le présent absent de la Coupe du monde des clubs

* Histoire Kooora : la surprise de Ronaldo qui a rempli Ferguson d’enthousiasme

Voir le profil de l'auteur