Al-Hilal attend un rapport médical la semaine prochaine, afin de trancher sur la possibilité de faire participer l'une de ses stars blessées face à Al-Ahli, dans le cadre de la troisième journée de la Saudi Pro League (Roshn), prévue mardi prochain sur la pelouse du Kingdom Arena à Riyad.

Selon une source proche du journal saoudien « Arriyadiyah », « les staffs médical et technique d'Al-Hilal travaillent à préparer progressivement le défenseur Hassan Tambakti, dans le but d'améliorer sa condition physique et technique avant le Clasico ».

Mais la même source a écarté la disponibilité du défenseur pour jouer face à Al-Khaleej à Dammam, dans le cadre de la quatrième journée du championnat, en raison d'une guérison incomplète.

La Ligue saoudienne de football professionnel avait modifié l'ordre des deux prochains matchs d'Al-Hilal dans la compétition, en raison de la préparation d'Al-Ahli pour disputer la rencontre face à Auckland City lors de l'ouverture de la Coupe intercontinentale des clubs demain mercredi. Ainsi, « le Leader » jouera le match de la quatrième journée face à Al-Khaleej vendredi prochain, puis affrontera Al-Ahli (troisième journée) le 1er septembre prochain.

Tambakti souffre d'une blessure au bas du talon du pied, contractée lors de sa participation avec la sélection saoudienne aux phases finales de la Coupe du monde 2026, qui s'est achevée en juillet dernier.

La blessure a entraîné l'absence de Tambakti du stage européen d'Al-Hilal en Autriche. Le joueur a également manqué les matchs d'Al-Hilal face à Al-Faisaly et Al-Feiha en championnat, ainsi que la rencontre face à Al-Raed dans le cadre des 32es de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

Depuis son transfert à Al-Hilal à l'été 2023, Tambakti a disputé 103 matchs sous le maillot du club, au cours desquels il a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives.

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