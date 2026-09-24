Manchester City a essuyé un coup dur, lors de la trêve internationale, avec la blessure de sa star ghanéenne Antoine Semenyo, alors qu'il se trouvait au rassemblement de la sélection de son pays.

Selon le journal anglais « Metro », Semenyo manquera les matches du Ghana lors de la trêve internationale actuelle en raison d'un gonflement à la jambe nécessitant des soins.

Le joueur de 26 ans réalisait un début de saison remarquable jusqu'ici, avec deux buts et trois passes décisives lors du parcours parfait de Manchester City en ce début de saison, marqué par cinq victoires en autant de matches de Premier League.

Le président de la Fédération ghanéenne de football, Kurt Okraku, a déclaré à la radio « Asempa FM » que Semenyo était en contact avec l'entraîneur Carlos Queiroz et a expliqué qu'il traversait une période difficile.

Okraku a déclaré, via le site Ghana Soccernet : « Antoine et l'entraîneur ont discuté, et il a dit à l'entraîneur : "Si vous avez besoin de moi, je viendrai pour que le staff médical me réexamine, mais la vérité, c'est que ma jambe est gonflée et que nous avons besoin de la soigner." ».

La trêve internationale actuelle est très longue, la sélection du Ghana disputant deux matches dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations face à la Côte d'Ivoire et à la Gambie, puis un match amical contre le Maroc.

Semenyo manquera ces rencontres, mais il espère participer au prochain match de Manchester City face à Liverpool, sur la pelouse d'Anfield, le 11 octobre prochain.

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