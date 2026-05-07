Sera-t-il le successeur de Timon Wellenreuther au Feyenoord ? « Ils doivent encore m'appeler »

Jari De Busser n’a encore reçu aucune nouvelle du Club Bruges ni du Feyenoord. C’est ce qu’a déclaré le gardien de but de 26 ans des Go Ahead Eagles dans une longue interview accordée à Voetbal International.

Au cours des derniers mois, son nom a été évoqué du côté de plusieurs grands clubs belges et néerlandais, sans que cela se traduise pour l’instant par une offre concrète.

« J’ai seulement lu qu’il y avait de l’intérêt. Je n’en sais pas plus que vous, car j’ai moi-même vu ces articles paraître dans les médias. Je n’ai rien entendu d’autre à ce sujet. Ils ne m’ont pas encore appelé », déclare le gardien de but de 1,90 m.

Le gardien de 1,90 m est présenté comme un concurrent sérieux pour Timon Wellenreuther. « Il y a de beaux clubs aux Pays-Bas et Feyenoord en fait partie. C’est un très beau club. Grâce à Mats Deijl, je sais un peu comment ils fonctionnent là-bas et De Kuip est un stade fantastique. »

Néanmoins, il refuse de s’emballer : « Ils doivent d’abord m’appeler, non ? On verra. »

Il avoue avoir peiné à digérer le départ de Deijl vers Rotterdam : « J’ai alors compris que le groupe d’amis dont je parlais se désagrégeait peu à peu. Mats était le ciment de l’équipe, et son départ a été très dur. Je l’admirais beaucoup. »

Sous contrat avec Go Ahead jusqu’en milieu d’année 2027, le Belge est estimé à environ 3 millions d’euros par Transfermarkt.