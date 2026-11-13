Sera-t-il le sauveur ? Mbappé crée la surprise pour Zidane avant le choc face à la Turquie

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L'équipe de France a reçu un sérieux coup de pouce moral avec le retour de Kylian Mbappé aux entraînements collectifs, deux jours avant la confrontation décisive face à la Turquie, qui désignera le qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des nations.

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Selon les informations du quotidien espagnol « AS », Mbappé, la star du Real Madrid, a pris part à la séance d'entraînement du soir de l'équipe de France, qui s'est tenue au stade Matmut Atlantique à Bordeaux, devenant ainsi la principale nouveauté dans la préparation des Bleus en vue de la rencontre à venir.

Les entraînements ont été marqués par le retour de l'attaquant français au travail avec le reste de ses coéquipiers, après qu'il eut montré une amélioration notable de sa condition physique, à la suite des douleurs à l'arrière de la cuisse qui l'avaient contraint à manquer la rencontre face à l'Italie, disputée jeudi au stade de San Siro.

Après la défaite sur le score de 3-1 vendredi, Zidane a affirmé sa confiance quant à la possibilité de compter sur Mbappé lors du prochain match, précisant que son repos face à l'Italie faisait partie du plan établi au préalable.

En conférence de presse, en réponse à une question sur la condition physique de la star du Real Madrid, Zidane a déclaré : « J'espère qu'il sera prêt dimanche. C'était le plan, puisqu'il était censé bénéficier de repos en raison de certaines douleurs, tout en conservant la possibilité de le faire jouer. »

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Zidane a besoin des services de Mbappé pour la première finale qu'il dispute en tant que sélectionneur de l'équipe de France, les Bleus devant battre la Turquie dimanche, tout en attendant un faux pas de l'Italie face à la Belgique, afin de reprendre la tête de leur groupe en Ligue des nations.

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Le retour du capitaine de l'équipe de France revêt une grande importance pour cette rencontre, après que le double champion du monde eut pâti de son absence lors du match de vendredi face à l'Italie au stade de San Siro.

L'équipe de France est entrée dans une phase décisive de son parcours en Ligue des nations, après que ses calculs dans le premier groupe du premier niveau eurent été perturbés par sa défaite face à l'Italie, un résultat qui a mis fin à la série sans défaite du sélectionneur Zinédine Zidane depuis sa prise de fonction à la tête des Bleus en juillet dernier.

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Le début du parcours de Zidane avec l'équipe de France a suscité un grand intérêt, en tant que l'un des noms les plus marquants de l'histoire du football français, lui qui a repris les rênes en succédant au sélectionneur Didier Deschamps, dans un contexte d'aspirations à ramener l'équipe sur les podiums, en profitant d'un groupe remarquable de joueurs expérimentés et de jeunes talents.

Zidane avait entamé son parcours officiel par une victoire face à la Turquie à l'extérieur sur le score de 1-0, le 25 septembre dernier, Kylian Mbappé ayant inscrit le but de la victoire, avant de se blesser au genou au cours de ce même match, ce qui l'avait écarté du reste des rencontres de l'équipe lors de la précédente trêve internationale.

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Malgré l'absence du capitaine du Real Madrid, l'équipe de France a réussi à décrocher deux victoires face à la Belgique, l'une à Bruxelles et l'autre à domicile, tandis que sa rencontre face à l'Italie s'est soldée par un match nul, lui permettant de préserver son invincibilité avant la cinquième journée.

Mais la dernière rencontre face à l'Italie a révélé certains problèmes qui doivent encore être réglés, notamment sur le plan défensif, après que l'équipe de France eut pris l'avantage grâce à un but de Michael Olise, avant que les locaux ne parviennent à renverser le score et à s'imposer sur un score de trois buts à un.

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Francesco Pio Esposito a inscrit deux buts, tandis que Davide Frattesi a ajouté le troisième, infligeant à la troupe de Zidane sa première défaite sous sa direction.

Ce résultat a relancé la lutte pour les deux billets de qualification du groupe, l'équipe de France et l'Italie comptant chacune 10 points, avec l'avantage pour la Squadra Azzurra dans les confrontations directes, tandis que la Belgique occupe la troisième place avec 9 points, et que la Turquie ferme la marche sans aucun point, après avoir essuyé cinq défaites consécutives.