Sera-t-il absent lors du choc face à Liverpool ? Le sélectionneur de la Norvège fait le point sur la blessure de Haaland

Erling Haaland a semé l'inquiétude au sein de Manchester City, après avoir demandé à être remplacé lors de la rencontre entre la Norvège et le Portugal, à une semaine de la reprise de la Premier League et du choc tant attendu entre Liverpool et Manchester City.

Mais les supporters de Manchester City ont reçu une nouvelle rassurante, après que Ståle Solbakken, le sélectionneur de la Norvège, a révélé que la décision de remplacer Haaland n'était pas due à une blessure, mais s'inscrivait dans un plan préétabli visant à lui accorder un peu plus d'une heure de jeu, en raison de la fatigue accumulée.

Et bien que Haaland soit apparu sur certaines images en boitant d'une manière qui a suscité les craintes, l'attaquant norvégien ne souffre d'aucune blessure, selon les confirmations de son entraîneur, qui a précisé que la décision de sa sortie faisait suite à un accord préalable entre les deux parties.

Solbakken a déclaré à l'issue du match : « Il a disputé deux fois 90 minutes complètes face au Danemark et au Portugal, et lors du premier match il était fatigué contre le pays de Galles, c'est pourquoi nous avons eu une discussion franche samedi. »

Et d'ajouter : « Nous avons analysé tous les scénarios possibles », en référence à l'accord conclu pour réduire le temps de jeu de Haaland, afin de lui éviter une fatigue supplémentaire avant son retour à Manchester City.