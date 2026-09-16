Un rapport de presse a révélé la raison du remplacement de Joan García, le gardien du Barça, après la première mi-temps du match entre le Barça et le Racing Santander, ce mercredi soir, en Liga.

Le Barça a écrasé son hôte le Racing Santander sur un large score de 7-2, lors de la rencontre qui s'est déroulée au stade « Spotify Camp Nou ».

Le journal « AS » a indiqué qu'une action étrange a contraint Joan García à quitter le match. Dans les dernières minutes de la première période, alors qu'il tentait de récupérer un ballon sorti du terrain, le gardien catalan a glissé sur la pelouse synthétique mouillée, ce qui a provoqué un mouvement anormal et une légère entorse à la cheville.

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Pour éviter davantage de problèmes, l'entraîneur Hansi Flick a décidé de le laisser sur le banc et de faire entrer le gardien polonais Wojciech Szczesny.

Le gardien remplaçant a dû travailler dur à la mi-temps pour s'échauffer sous les fortes pluies qui se sont abattues sur Barcelone.

Dans un premier temps, tout indique qu'il s'agit d'un problème bénin qui n'empêchera pas Joan García d'être présent samedi prochain lors du match face à Séville au stade Sánchez-Pizjuán.

Mais la confirmation officielle sera donnée dans les prochaines heures, García devant passer de nouveaux examens.