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Le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, a dévoilé une liste de 28 joueurs pour les derniers matches de la phase de groupes de la Ligue des nations de l’UEFA face au Danemark et au pays de Galles. Sept nouveaux visages y figurent, dont l’arrière droit du FC Porto Alberto Costa et l’attaquant de Monza Gustavo Varela, en forme actuellement, tous deux appelés pour la première fois.

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Jesus dévoile son groupe pour les derniers matches de la phase de groupes

Le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, a annoncé sa liste de 28 joueurs pour les deux derniers matches du groupe A4 de la Ligue des nations de l’UEFA. Le Portugal recevra le Danemark à Braga le 14 novembre, avant de se rendre à Cardiff pour affronter le pays de Galles le 17 novembre.

Déjà qualifié pour les quarts de finale, comme l’Espagne, le Portugal a pour principal objectif de confirmer sa première place dans le groupe.

Cette annonce revêt une importance particulière : il s’agit de la première sélection depuis la retraite internationale du légendaire capitaine Cristiano Ronaldo.

Premières convocations pour Costa et Varela

Les principales nouveautés sont le latéral droit du FC Porto Alberto Costa et l’attaquant de Monza Gustavo Varela, tous deux convoqués pour la première fois en équipe nationale A. Varela arrive en pleine forme : avec neuf buts, il est en tête du classement des buteurs de Serie A.

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« Par rapport à la dernière sélection, il y a sept nouveaux joueurs », a expliqué Jesus à propos de ces changements.

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« Nous souhaitons reconnaître les performances qu’ils ont réalisées dans leurs clubs respectifs, que nous jugeons dignes d’une convocation en équipe nationale A. Cinq de ces joueurs faisaient auparavant partie de l’équipe des moins de 21 ans. Pour reprendre les mots de Cris [Cristiano Ronaldo], nous voulons nous concentrer sur le renouvellement et l’avenir de l’équipe nationale. »

La liste du groupe et les retours notables

Cette liste de 28 joueurs marque aussi le retour de plusieurs joueurs, dont Antonio Silva, Mateus Fernandes et Carlos Forbs, ainsi que des jeunes talents Rodrigo Mora et Geovany Quenda.

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Gardiens : Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares.

Défenseurs : Joao Cancelo, Diogo Dalot, Alberto Costa, Ruben Dias, Renato Veiga, Tomas Araujo, Antonio Silva, Goncalo Inacio, Nuno Tavares.

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Milieux de terrain : Ruben Neves, Joao Palhinha, Mateus Fernandes, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva.

Attaquants : Pedro Neto, Francisco Trincao, Rafael Leão, Geovany Quenda, Carlos Forbs, Joao Félix, Goncalo Ramos, Fábio Silva, Gustavo Varela.

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Suspension, blessures et prochains rendez-vous à Braga et Cardiff

Jesus devra composer avec quelques absences notables lors des prochains matches. Francisco Conceicao est suspendu après son carton rouge contre la Norvège, tandis que Nuno Mendes est forfait sur blessure.

Joao Cancelo figure dans le groupe malgré sa suspension pour le premier match, contre le Danemark. Il sera donc disponible pour le déplacement au pays de Galles.

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Le Portugal cherchera à intégrer ses nouveaux joueurs sans difficulté pour conclure une phase de groupes impressionnante.