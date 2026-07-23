Sept mots qui révèlent la vérité : la star espagnole a-t-elle délibérément ignoré le Premier ministre ?

Le joueur de l'Atlético Madrid, Álex Baena, a brisé le silence pour expliquer la réalité de l'affront fait au Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, après le sacre de la Roja à la Coupe du monde 2026.

Le journal "Sport" a rapporté que Baena a été au centre des conversations lors des célébrations de la Roja, notamment lorsqu'il s'est rendu avec ses coéquipiers au palais de la Moncloa, siège de la présidence du gouvernement espagnol.

Le lieu a été le théâtre d'un incident qui a suscité la polémique entre Baena et le Premier ministre Pedro Sánchez. Lors de la cérémonie de salutations, le joueur a évité de regarder Sánchez en face, une scène qui a rappelé ce qu'avait fait Dani Carvajal, l'ancien capitaine du Real Madrid, en 2024.

Cette scène a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, et plus précisément sur la plateforme X, où un utilisateur a écrit : "Il a le droit de faire ce qu'il veut, mais en portant le maillot de la sélection, un tel comportement est déplacé."

Un autre a commenté en disant : "Il y a toujours des gens qui manquent de savoir-vivre."

Le journal "La Razón" a par ailleurs publié sur ses comptes de réseaux sociaux une photo de la rencontre, accompagnée de la phrase : "Attention, c'est le palais de la Moncloa, n'oubliez pas le trophée ici."

Le journal a prétendu que cette phrase avait été prononcée par le joueur de l'Atlético Madrid à l'intention de son coéquipier Rodri durant la visite.

Mais après la vive polémique suscitée en ligne, Baena a décidé de répondre lui-même et a commenté la publication du journal La Razón en disant : "Vous n'avez pas d'autre mensonge à faire lire aux gens aujourd'hui ?"

Le joueur a ainsi démenti directement la véracité de ce qui avait circulé, affirmant que les propos qui lui étaient attribués lors de la visite au siège de la présidence du gouvernement espagnol étaient dénués de tout fondement.