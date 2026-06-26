Dix-neuf équipes sont d’ores et déjà qualifiées pour le deuxième tour de la Coupe du monde 2026 (les 32es de finale), dont sept formations européennes et un unique représentant arabe, le Maroc.

À l’issue de la deuxième journée de la phase de groupes, six formations supplémentaires ont validé leur billet : la Côte d’Ivoire, l’Équateur, les Pays-Bas, le Japon, la Suède et l’Australie.

Selon l’annonce faite par la Fédération internationale de football (FIFA) sur son site web, les équipes qualifiées sont les suivantes :

Groupe A : Mexique – Afrique du Sud.

Groupe 2 : Suisse – Canada – Bosnie-Herzégovine.

Groupe 3 : Brésil – Maroc.

Groupe 4 : États-Unis – Australie.

Groupe 5 : Allemagne – Côte d’Ivoire – Équateur.

Groupe 6 : Pays-Bas, Japon, Suède.

Groupe 9 : France – Norvège.

Groupe 10 : Argentine.

Groupe 11 : Colombie.

Les équipes luttent pour les 13 places restantes en seizièmes de finale, dont le sort sera fixé au cours des deux prochains jours.

Seize équipes se sont déjà qualifiées en terminant premières ou deuxièmes de leur poule, tandis que trois formations – la Bosnie-Herzégovine, l’Équateur et la Suède – ont obtenu leur billet parmi les meilleures troisièmes, en attendant l’attribution des cinq places restantes.

Huit formations sont d’ores et déjà éliminées : la République tchèque, le Qatar, Haïti, la Turquie, Curaçao, la Tunisie, la Jordanie et le Panama.

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