Javier Aguirre, le sélectionneur du Mexique, a pris sa revanche en battant l’Afrique du Sud lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026.

Jeudi soir, il a mené son équipe à une précieuse victoire 2-0, lors d’un match marqué par trois cartons rouges : un pour les Mexicains, deux pour les Sud-Africains.

À 67 ans, le technicien mexicain a pris sa revanche sur les Bafana Bafana après la défaite surprise subie en 2019, lorsqu’il dirigeait les Pharaons.

L’Égypte, hôte de la compétition, avait alors été éliminée en huitièmes de finale après une défaite inattendue (0-1).

À l’époque, le seul but des Sud-Africains avait été l’œuvre de Thembinkosi Lorch.

Cette défaite avait entraîné son limogeage, après seulement douze matchs à la tête des Pharaons entre août 2018 et juillet 2019.