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La décision rendue ce mardi par le Tribunal arbitral du sport au sujet du titre de la Coupe d'Afrique des nations confirme une tendance négative pour le Maroc : une série de litiges perdus devant le TAS.

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Pour la troisième fois en sept ans, les couloirs du Tribunal arbitral du sport, à Lausanne, en Suisse, se sont transformés en étape décisive, faisant tomber les espoirs des clubs et des sélections marocains dans leurs grands litiges continentaux.

Le choc du Wydad face à l'Espérance

Le premier coup dur concerne la finale de la Ligue des champions africaine 2019, qui opposait le Wydad marocain à l'Espérance tunisienne.

La crise a éclaté le 31 mai 2019 au stade olympique de Radès, lors de la finale retour de la Ligue des champions africaine entre l'Espérance sportive de Tunis et le Wydad marocain, après un match aller soldé par un nul (1-1) à Rabat.

À la 59e minute, alors que l'Espérance menait 1-0, l'arbitre gambien Bakary Gassama a refusé un but du Wydad pour hors-jeu, avant que tout le monde ne découvre que l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) était en panne.

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Les joueurs du Wydad ont refusé de reprendre la rencontre sans revoir l'action, et l'arbitre a fini par mettre un terme au match au bout d'environ une heure et demie, considérant que l'équipe marocaine avait abandonné.

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Malgré la décision du comité exécutif de la CAF de faire rejouer la rencontre sur terrain neutre, l'Espérance et le Wydad ont saisi le TAS.

Le 31 juillet 2019, le tribunal a annulé la décision de faire rejouer le match, estimant que le comité exécutif n'était pas compétent, et a renvoyé le dossier devant les commissions compétentes, qui ont validé le sacre de l'Espérance.

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L'affaire s'est achevée en septembre 2020, lorsque le TAS a rendu sa sentence définitive, rejetant le recours du Wydad et confirmant officiellement le titre de l'Espérance.

L'affaire du maillot en demi-finale de la Coupe de la Confédération

Ce match opposait l'USM Alger à la RS Berkane. L'étincelle a jailli lorsque les autorités algériennes ont confisqué, à l'aéroport Houari-Boumediene, les maillots de l'équipe marocaine, qui comportaient la carte complète du Maroc. Les matchs aller et retour ont alors été annulés, la RS Berkane tenant à porter son maillot officiel homologué par la CAF, et les commissions de la Confédération africaine ont décidé d'infliger à l'USM Alger une défaite (3-0) sur les deux rencontres.

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La Fédération algérienne et l'USM Alger ont alors saisi le TAS pour attaquer la CAF, la RS Berkane et la Fédération royale marocaine. Le 26 février 2025, le tribunal a déclaré le recours algérien recevable en la forme et fondé sur le fond concernant la non-conformité du maillot aux règlements de la FIFA et de la CAF, qui interdisent les symboles politiques, et a annulé la décision de la CAF homologuant ces maillots. La partie algérienne a ainsi remporté la bataille juridique et réglementaire, même si les résultats sportifs de la compétition, déjà terminée, ont été maintenus.

Malgré le maintien du résultat, l'USM Alger et la Fédération algérienne ont salué une décision qui leur donnait raison sur la question du maillot de l'équipe marocaine, à l'origine de la crise.

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La finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025

La série a atteint son paroxysme le 24 novembre 2026, à la suite des événements de la finale de la CAN 2025, disputée au Maroc le 18 janvier 2026 entre la sélection marocaine et son homologue sénégalaise.

Malgré la victoire du Sénégal sur le terrain (1-0), la rencontre a été marquée par une vive tension et un retrait temporaire des Lions de la Teranga, qui protestaient contre la décision de l'arbitre d'accorder un penalty au Maroc, avant la reprise du jeu.

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Alors que la commission de discipline de la CAF s'était contentée de sanctions financières et administratives, le jury d'appel est intervenu pour renverser la situation et attribuer le titre au Maroc sur tapis vert.

La Fédération sénégalaise a déposé un recours en urgence devant le TAS contre la CAF et, après des séances de délibération à Lausanne, le tribunal a annulé la décision du jury d'appel en raison d'irrégularités de procédure et rétabli celle de la commission de discipline, validant officiellement le résultat du terrain (1-0) et rendant la Coupe d'Afrique des nations au Sénégal.