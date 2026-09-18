Gjivai Zechiël vit une journée mémorable avec sa première convocation en équipe des Pays-Bas. L’entraîneur de Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, a affirmé vendredi en conférence de presse être heureux pour son protégé. Dans le même temps, il reconnaît aussi qu’il y a de la déception chez deux joueurs qui, eux, n’ont justement pas été appelés par le sélectionneur Xavi Hernández, qui sera présent dimanche lors de Feyenoord - FC Utrecht.

Contrairement à Zechiël, Luciano Valente et Givairo Read n’ont pas été retenus dans la sélection de Xavi pour les matches de Ligue des nations contre l’Allemagne (24 septembre), la Serbie (27 septembre), la Grèce (1er octobre) et de nouveau la Serbie (4 octobre).

Read devra en tout cas se contenter durant cette trêve internationale d’une place dans la sélection des Espoirs néerlandais. Valente (22 ans), qui compte déjà deux sélections avec l’équipe A et est désormais trop âgé pour jouer avec les Espoirs néerlandais, va pouvoir profiter de quelques jours de repos.

Van Bronckhorst se dit heureux pour Zechiël. « J’étais déjà sur le terrain, donc c’est Read qui me l’a appris. Je suis évidemment content pour lui qu’il soit international. Le fait qu’il soit maintenant avec l’équipe A est bien sûr une belle étape pour lui. »

« Avec les progrès qu’il a réalisés cette saison, c’est formidable pour lui. Je suis vraiment heureux pour lui. Est-ce que Gjivai est prêt ? C’est l’étape suivante. Quand j’ai été appelé pour la première fois comme joueur, j’ai bien senti une nette différence de niveau. »

Comment les recalés Valente et Read ont-ils réagi à cette moins bonne nouvelle ? « Read a été très positif, dans le sens où il était très heureux pour Zechiël », explique Van Bronckhorst.

« Pour tous les deux, il y a évidemment de la déception, mais au final, la seule chose à faire, c’est de continuer sur la voie sur laquelle ils sont engagés. Et cela vaut très bien pour les deux. J’espère que l’équipe des Pays-Bas les appellera aussi à l’avenir », a ajouté Van Bronckhorst.

Le technicien a également fait savoir que Xavi sera présent dimanche à De Kuip pour assister de ses propres yeux à Feyenoord - FC Utrecht. Valente et Read auront ainsi encore l’occasion, en vue de la trêve internationale de novembre, de se montrer au sélectionneur.



