Sénégal - Kalidou Coulibaly : "Le plus important, c'est d'avoir été solide"

Au sortir de la victoire des siens sur la plus petite des marges face à l'Ouganda (1-0), le défenseur voulait retenir le positif de ce succès.

Annoncé comme l'un des grands favoris de cette 2019 se déroulant en Egypte, le avait à coeur de s'imposer avec la manière vendredi soir, lors de son huitième de finale face à la modeste formation de l'Ouganda.

Néanmoins, si les Sénégalais sont parvenus à s'imposer, ces derniers l'ont fait sur la plus petite des marges (1-0), grâce à un but inscrit en première période par Sadio Mané, encore malheureux sur pénalty lors de ce match. Une qualification sans la manière, qui suffisait toutefois aux bonheurs des partenaires du joueur des Reds de , à l'image du défenseur Kalidou Koulibaly, qui ne cachait pas sa satisfaction.

"Le plus important, c'est d'avoir été solide"

"Je pense qu'on peut être contents ! On savait que le Sénégal allait être mis en difficulté sur ce match contre l'Ouganda. C'est bien d'avoir répondu présent, et d'avoir marqué rapidement. On a vu un beau Sénégal en première période. En deuxième période, on a essayé de gérer. Le plus important, c'est d'avoir été solide, et on l'a été", a en effet déclaré le très courtisé joueur du Napoli, avant d'évoquer le , prochain adversaire.

"Tout le monde voit le Bénin comme une équipe surprise, mais ce n'est pas une équipe surprise. Ils ont fait de bons matches de poules, puis face au . Cela sera un match très important. Le plus important, c'est de bien se reposer ce soir", a ensuite ajouté Kalidou Koulibaly, dans des propos rapportés par Football. Si le Bénin aura son mot à dire, il doit surtout sa qualification à la maladresse marocaine, vendredi soir.