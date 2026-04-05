Semenyo : la star de City fait partie des meilleurs joueurs du monde

Antoine Semino, la star de Manchester City, a qualifié son coéquipier Ryan Sharqi de l'un des meilleurs joueurs du monde, après la victoire écrasante contre Liverpool (4-0), samedi dernier, en quarts de finale de la FA Cup.

Seminio a marqué un but et en a préparé un autre, tandis que Sharqi a contribué par une passe décisive. Leur coéquipier Erling Haaland a quant à lui inscrit un triplé, permettant ainsi à Manchester City de se qualifier pour les demi-finales.

À propos de Sharqi, Semino a déclaré dans des propos rapportés par ESPN : « C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il peut littéralement tout faire avec le ballon, ce qui me facilite la vie. »

Il a ajouté : « Je sais qu’il va reculer et essayer de me trouver derrière lui ou de me passer le ballon, ce qui rend les choses plus faciles. »

Il a poursuivi : « Je me souviens de mon premier jour à l’entraînement. Certaines des techniques qu’il nous montrait m’ont fait dire : “Mais quel genre de joueur est-il ?” ».

Il a poursuivi : « C’est un joueur de très haut niveau. Il est créatif avec le ballon, et on adore ça. »

Le joueur ghanéen a ensuite évoqué les ambitions de Manchester City pour le reste de la saison : « Je sens qu’il y a beaucoup d’ambition et beaucoup d’objectifs que nous voulons atteindre cette saison. Il y a encore beaucoup à venir, et nous devons simplement continuer. »

Il a ajouté : « C’est la partie la plus importante de la saison maintenant, donc nous voulons simplement gagner le plus de matchs possible. »

Il a conclu : « Chaque match est une finale à présent, nous devons donc simplement continuer à mettre la pression et voir ce qui va se passer. »