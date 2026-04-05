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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

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Semenyo : la star de City fait partie des meilleurs joueurs du monde

Manchester City vs Liverpool
Manchester City
Liverpool
FA Cup
A. Semenyo
R. Cherki
Angleterre
Ghana
France

De nombreux éloges après le quadruplé de Liverpool

Antoine Semino, la star de Manchester City, a qualifié son coéquipier Ryan Sharqi de l'un des meilleurs joueurs du monde, après la victoire écrasante contre Liverpool (4-0), samedi dernier, en quarts de finale de la FA Cup.

Seminio a marqué un but et en a préparé un autre, tandis que Sharqi a contribué par une passe décisive. Leur coéquipier Erling Haaland a quant à lui inscrit un triplé, permettant ainsi à Manchester City de se qualifier pour les demi-finales.

À propos de Sharqi, Semino a déclaré dans des propos rapportés par ESPN : « C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il peut littéralement tout faire avec le ballon, ce qui me facilite la vie. »

Il a ajouté : « Je sais qu’il va reculer et essayer de me trouver derrière lui ou de me passer le ballon, ce qui rend les choses plus faciles. »

Il a poursuivi : « Je me souviens de mon premier jour à l’entraînement. Certaines des techniques qu’il nous montrait m’ont fait dire : “Mais quel genre de joueur est-il ?” ».

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Il a poursuivi : « C’est un joueur de très haut niveau. Il est créatif avec le ballon, et on adore ça. »

Le joueur ghanéen a ensuite évoqué les ambitions de Manchester City pour le reste de la saison : « Je sens qu’il y a beaucoup d’ambition et beaucoup d’objectifs que nous voulons atteindre cette saison. Il y a encore beaucoup à venir, et nous devons simplement continuer. »

Il a ajouté : « C’est la partie la plus importante de la saison maintenant, donc nous voulons simplement gagner le plus de matchs possible. »

Il a conclu : « Chaque match est une finale à présent, nous devons donc simplement continuer à mettre la pression et voir ce qui va se passer. »

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