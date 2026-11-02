« Sem Steijn ne voulait pas entrer en jeu contre Fortuna. Il était trop ému. »

La décision de laisser Sem Steijn sur le banc lors de Feyenoord - Fortuna Sittard n’était pas seulement celle de Giovanni van Bronckhorst. Le milieu de terrain n’était lui-même « pas dans de bonnes dispositions », a expliqué Van Bronckhorst en conférence de presse avant le match contre l’Inter.

Samedi après-midi, Feyenoord a pris l’avantage face à Fortuna Sittard après une heure de jeu (1-0). Luciano Valente a repris un centre en retrait d’Anis Hadj Moussa.

Les visiteurs ont égalisé à cinq minutes de la fin. C’est un joueur prêté par Feyenoord, Shiloh ‘t Zand, qui a marqué d’une frappe de l’extérieur de la surface.

Après l’égalisation, Steijn, réputé pour sa capacité à marquer, n’est pas entré en jeu. « Après ce 1-1, on veut évidemment procéder à un changement offensif et je pense que Sem aussi, bien sûr, en concertation avec mon staff... Quand ils sont allés le voir pour le faire entrer, eh bien, on voyait qu’il était encore sous le coup de l’émotion. »

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« Je pense qu’il était peut-être encore sous le coup de l’émotion parce qu’il n’était pas entré en jeu. Nous avons donc estimé qu’il n’était pas prêt à entrer. C’est pourquoi j’ai pris la décision de ne rien changer », a conclu Van Bronckhorst.

« Notre intention était bien de le faire entrer. Et parfois, oui, un joueur n’est tout simplement pas dans de bonnes dispositions pour entrer en jeu. Surtout après avoir dû, disons, se rasseoir. »

« Au bout du compte, il s’est de nouveau bien entraîné ces derniers jours et il est tout à fait prêt à entrer en jeu demain. Parfois, en tant qu’entraîneur, il faut juger sur le moment s’il est judicieux ou non de faire entrer quelqu’un. Et demain, ce sera différent », a-t-il conclu.

Feyenoord affrontera l’Inter mardi soir à 21 h en Ligue des champions. Le match se jouera à De Kuip et sera diffusé sur Ziggo Sport.