Sem Steijn ne regrette absolument pas sa célébration exubérante après son but lors de FC Barcelone - Feyenoord (5-1). C’est ce qu’a fait savoir le milieu de terrain au micro d’ESPN. Steijn a reçu son lot de critiques sur sa manière de célébrer, mais cela lui importe peu.

Steijn a inscrit le 4-1 mercredi soir au Camp Nou. Même si son but n’a pas changé grand-chose au résultat final, le milieu de terrain a célébré sa réalisation avec exubérance. Tout le monde n’a pas apprécié, mais Steijn, lui, ne comprend pas ces critiques.

« Quand j’étais jeune, je regardais toujours en cachette la Ligue des champions avant de devoir aller me coucher », commence Steijn. « Alors me retrouver moi-même sur cette scène et marquer, au Camp Nou, c’est des débuts fantastiques. »

Pour les personnes qui ne sont pas d’accord avec sa manière de célébrer, Steijn a d’ailleurs un message clair. « Je pense que ces gens devraient eux-mêmes marquer une fois au Camp Nou. Pour ressentir ce que cela provoque en vous. Peut-être qu’ils pourront alors avoir un avis. »

Selon ses propres dires, le milieu de terrain ne se laisse de toute façon pas perturber par les réactions négatives. « J’ai surtout reçu des réactions positives. Des gens qui ont beaucoup aimé. Qu’un peu de négativité s’y ajoute, cela m’importe très peu. Parce que j’ai aussi vu tout le parcage visiteurs exulter, donc c’était aussi un joli but pour Feyenoord. »

« C’était top comme ça. Malheureusement, avec un moins bon résultat. Bien sûr, vous auriez préféré un bon résultat et que je n’aie pas marqué, mais maintenant que j’ai quand même marqué, j’ai aussi le droit de célébrer, je pense. »

Steijn n’a pas le temps de s’attarder longtemps sur ses débuts en Ligue des champions. Feyenoord dispute déjà son prochain match dimanche, en Eredivisie, contre le PEC Zwolle. Steijn espérera une place de titulaire, qu’il n’a encore jamais obtenue cette saison.