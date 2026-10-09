La Fédération irakienne de football s'oriente vers un renforcement du staff technique de la sélection nationale A avec un entraîneur adjoint irakien, au cours de la période à venir, dans le cadre de la préparation en vue de la participation à la Coupe d'Asie 2027 en Arabie saoudite, au milieu d'efforts visant à redresser la trajectoire de l'équipe après la déception lors de la dernière Coupe du Golfe.

Le site « Al-Araby Al-Jadeed » a révélé que l'orientation actuelle consiste à nommer un entraîneur irakien pour travailler comme adjoint de l'Australien Graham Arnold, le sélectionneur de l'équipe, les détails devant être précisés au cours de la période à venir.

Younes Mahmoud, président de la Fédération irakienne de football, avait confirmé jeudi soir l'existence d'une volonté d'ajouter un nouvel entraîneur au staff technique, précisant que l'identité de l'entraîneur et les détails de son arrivée seraient tranchés ultérieurement.

Dans le même contexte, Mahmoud a fait état de la tenue d'une réunion avec le Premier ministre irakien Ali Al-Zaidi, au cours de laquelle ont été évoqués des dossiers relatifs au travail de la Fédération et aux moyens de la soutenir, soulignant que les détails de ces discussions seraient annoncés par les médias au cours de la période à venir.

La sélection irakienne se prépare à disputer la Coupe d'Asie 2027, prévue en Arabie saoudite du 7 janvier au 5 février, puisqu'elle entamera son parcours face au Tadjikistan le 10 janvier, avant d'affronter l'Australie le 14 janvier, puis Singapour le 19 du même mois.

L'Irak espère retrouver son équilibre lors de ce tournoi continental, après avoir quitté la dernière Coupe du Golfe dès la phase de groupes, à la suite du match nul face à Oman un but partout, de la victoire contre le Koweït sur le score de 3-2, puis de la défaite face à l'Arabie saoudite deux buts à zéro.