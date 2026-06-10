Selon Wesley Sneijder, un joueur de Feyenoord pourrait bien être la révélation de la Coupe du monde

Wesley Sneijder place de grands espoirs en Anis Hadj Moussa pour la Coupe du monde. Dans le podcast « Wes & Raf », l’analyste compare même l’ailier du Feyenoord à James Rodríguez, étoile colombienne du Mondial 2014.

Il y a douze ans, Rodríguez avait terminé meilleur buteur de la Coupe du monde avec six réalisations, avait été inclus dans l’équipe type du tournoi et avait ensuite reçu le prix Puskás pour sa magnifique volée contre l’Uruguay. Cerise sur le gâteau : il avait rejoint le Real Madrid contre un chèque de 75 millions d’euros.

Sneijder interroge alors son coanimateur Rafael van der Vaart pour savoir qui, selon lui, pourra endosser ce rôle lors de la Coupe du monde 2026. Ne recevant pas de réponse immédiate, l’ancien milieu de terrain néerlandais avance son candidat : « Il a d’ailleurs marqué contre les Pays-Bas. Je pense à Hadj Moussa. Deux bons matchs, et le tour est joué. »

Van der Vaart approuve le choix de son compère : « Mon meilleur ami est supporter de Feyenoord et tout le monde ne cesse de se plaindre d’Hadj Moussa. C’est pourtant un joyau pour le club. Les gens viennent au stade pour le voir. »

Mercredi dernier, il a d’ailleurs été décisif en entrant en jeu contre les Pays-Bas (0-1) : parti de la droite, il a repoussé la défense, éliminé Jorrel Hato et glissé le ballon dans le coin gauche, battant Robin Roefs.

L’attaquant du Feyenoord entamera la Coupe du monde avec l’Algérie le 17 juin face à l’Argentine, championne du monde en titre, avant d’affronter la Jordanie le 23 juin puis l’Autriche le 28 juin dans le groupe J.