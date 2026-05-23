Wayne Rooney manifeste son soutien à son compatriote Harry Maguire. Selon l’ancien buteur de renom, le défenseur chevronné de Manchester United mérite pleinement sa place dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde.

Dans son podcast produit par la BBC, il affirme : « L’absence de Maguire est, à mes yeux, la plus surprenante. »

« Si l’on se fie à sa forme actuelle, Maguire a de quoi être déçu de ne pas figurer dans la liste. Peut-être que Thomas Tuchel ne veut pas lui manquer de respect en l’emmenant sans le faire jouer. Je ne sais pas », suggère Rooney, qui n’exclut pas que le défenseur ait reçu des explications personnelles de la part du sélectionneur.

Rooney avoue qu’il aurait personnellement retenu Maguire plutôt que le défenseur de Newcastle United Dan Burn, sans pour autant en tenir rigueur à Tuchel.

« Même si je ne partage pas toutes ses décisions, j’ai confiance en Tuchel et en ses qualités de coach, au vu de tout ce qu’il a déjà démontré », conclut Rooney sur une note d’optimisme.

Avec 66 sélections au compteur, Maguire faisait partie de l’équipe finaliste de la Coupe du monde 2018 en Russie, puis quart-de-finaliste au Qatar quatre ans plus tard.

Blessé, il avait manqué l’Euro 2024, mais son retour en mars avec les Three Lions avait ranimé son espoir de figurer dans la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada.