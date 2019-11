Selon vous, Noël Le Graët ne rend pas service aux Bleus avec ses déclarations

D'après les résultats du sondage publié dimanche matin, vous estimez la sortie médiatique du président de la FFF à l'encontre de Benzema regrettable.

Karim Benzema et son éviction de l'Equipe de , récit d'une histoire sans fin... Plus appelé chez les Bleus depuis octobre 2015 et le début de l’affaire du chantage à la sextape à l’encontre de son partenaire en sélection Mathieu Valbuena, l'attaquant du , parmi les meilleurs du monde à son poste, ne comprend pas le traitement qui lui est infligé, et niveau passes d'armes avec Didier Deschamps et Noël Le Graët, l'ancien lyonnais n'en est pas à son coup d'essai.

Ainsi, et c'est désormais le cas depuis quatre ans, c'est quand on pense le débat entièrement clos que celui-ci refait surface ? Est-ce normal que le sélectionneur fasse appel à un Olivier Giroud condamné à en lieu et place du goleador du Real Madrid ? L'Equipe de France, bien que Championne du Monde, est-elle suffisamment armée pour se priver d'un tel atout ? Des questions qui reviennent inlassablement, et entretiennent un réel climat de tension autour des Bleus.

Dans ce contexte précis, Goal France vous avait demandé dimanche matin si les déclarations de Noël Le Graët à l'encontre de Karim Benzema rendaient ou non service à l'Equipe de France ? Pour rappel, le président de la Fédération Française de Football avait fermé la porte de la sélection à l'attaquant du Real Madrid avec un timing pour le moins mal choisi, les Bleus s'apprêtant à jouer une rencontre décisive en Albanie (0-2) presque dans la foulée.

En nourrissant la polémique liée à la non convocation de Karim Benzema à quelques mois de l'Euro, Noel Le Graet rend-il service aux Bleus ? — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) November 17, 2019

Et les résultats au sondage en question sont formels : pour vous, Noël Le Graët a eu tort de faire ce genre de déclarations. En effet, sur Twitter, 85% des quelques 195 votants n'ont pas apprécié la sortie médiatique du président de la FFF, tandis que sur Facebook, les résultats sont similaires (c'est le cas de le dire) avec 84% des votes (sur un total de 1500) défavorables à la communication hasardeuse de Noël Le Graët.