Selon vous, Ben Yedder fait le bon choix en vue de l’Euro en signant à Monaco

Ben Yedder a bien fait de retourner en Ligue 1 cet été. C’est ce que démontrent les résultats de la consultation faite auprès de vous.

Un international français rentre au bercail. À 29 ans, et après trois ans passés au , Wissam Ben Yedder s'est engagé en faveur de l'AS Monaco. Il en devient la figure de proue du mercato estival, et peut-être même l'attaquant numéro un de l'équipe si jamais Radamel Falcao venait à s'en aller sous d'autres cieux.

La signature de Ben Yedder est assurément une très bonne nouvelle pour le club princier. Mais en est-ce vraiment une pour le joueur aussi ? Passer de la et d'un club qui joue systématiquement l'Europe à la et le 17e du dernier championnat peut être perçu par certains comme un pas en arrière dans une carrière.

Le choix de Ben Yedder est quand même mûrement réfléchi. Et on peut imaginer que s'il a choisi de s'installer sur le Rocher, ce n'est pas seulement en raison du beau temps qui y règne ou des avantages fiscaux que tout joueur dispose en évoluant en Principauté. L'aspect sportif a également dû entrer en ligne de compte.

En évoluant à l'ASM, Ben Yedder serait plus "visible" aux yeux du sélectionneur national, Didier Deschamps. Convoqué en Bleu pour la première fois en mars 2018, l'ancien Toulousain n'a pu jusqu'ici disputer que des bribes de match avec la sélection tricolore (4 capes). En raison de la rude concurrence qui existe en sélection, il a même dû rater le wagon pour la Coupe du Monde .

Mais, est-ce vraiment un avantage que d'être géographiquement plus proche de Clairefontaine ? Ses performances avec l'équipe princière auront-elles autant de valeur que celles qu'il accomplissait ou qu'il aurait pu accomplir avec son ancienne formation andalouse ?

Pour vous, Ben Yedder ne s'est pas trompé

Ce débat vous a été soumis mercredi à travers une consultation sur les réseaux sociaux et les résultats recueillis montrent que vous êtes plutôt d'accord avec le choix fait par le natif de Sarcelles (58%).

Sur Facebook, vous avez été 57% à répondre et juger qu'en choisissant l'AS , Ben Yedder améliore ses chances de disputer le championnat d'Europe. L'écart n'est pas aussi important avec ceux qui estiment le contraire, mais cela reste notable sachant que 2700 personnes nous ont fait l'honneur de participer à ce sondage.

Bien sûr, et à l'instar de Launo Martino, certains ont judicieusement précisé que c'est surtout Monaco qui fait la belle opération sur ce coup en s'attachant les services d'un attaquant international de qualité. Enfin, il y en a aussi qui restent indécis comme Karafa Arafat qui a demandé à voir avant de se prononcer.

Dans la perspective de l' , Wissam Ben Yedder fait-il le bon choix en rejoignant l'AS Monaco, non qualifié en Coupe d'Europe, et la ? Dites-nous tout ! 🧐📊 #ASM #EDF #mercato — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) August 14, 2019

Sur Twitter, les chiffres sont relativement similaires. Le nombre de votants était moindre (328 participants), mais 59% d'entre eux sont aussi certains que l'ancien Toulousain a été bien inspiré de dire oui à l'ASM. Que s'il veut séduire définitivement Deschamps, il est mieux pour lui de faire vibrer le Stade Louis II, plutôt que celui de Sanchez Pizjuan. Surtout que le technicien tricolore est un visiteur régulier de l'enceinte monégasque.

À présent, il ne reste plus qu'à attendre et constater si le ressenti et les prévisions des lecteurs de Goal vont se révéler être vrais. C'est ce qu'on leur souhaite et c'est aussi et surtout ce que l'on souhaite à Ben Yedder pour ce nouveau chapitre de sa carrière en Ligue 1.

