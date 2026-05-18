Prêté au FC Twente, Ramiz Zerrouki doit normalement retrouver le Feyenoord à l’issue de la saison. Toutefois, dimanche, le milieu de terrain a fait part de son désaccord avec ce retour, principalement en raison de ses relations tendues avec l’entraîneur Robin van Persie. Cette friction a été confirmée lundi dans le podcast « NOS Voetbal ».

Dimanche, le joueur a confié devant les caméras d’ESPN : « Sur le plan contractuel, je dois bien sûr revenir. Il me reste un an de contrat avec le Feyenoord, mais la situation là-bas est connue de tous. Nous verrons ce qu’il en ressortira, mais il est clair que je ne resterai pas. La situation n’est pas idéale pour moi. Je peux l’avouer ouvertement. »

« Cette saison, j’ai retrouvé le plaisir de jouer et mon niveau. J’attends chaque match avec impatience. Il serait difficile de revenir en arrière. Nous ne nous sommes pas quittés en mauvais termes, mais il y a eu un désaccord. »

Le lendemain, le podcast football de la NOS revient sur ces déclarations. « Mieux vaut être franc. Il a lui aussi vécu des expériences très négatives avec cet entraîneur », analyse le commentateur Jeroen Elshoff.

Mark Kloostra, autre consultant, relate alors une anecdote révélatrice : « Je les ai croisés tous les deux. J’étais à Twente pour le match contre Feyenoord. Van Persie a dû attendre la conférence de presse de Zerrouki avant de pouvoir entrer », raconte-t-il.

« C’est un tout petit couloir, entre le vestiaire et la salle de presse, où se tient la conférence. Van Persie attendait là. Zerrouki devait aussi passer par là. Van Persie savait que Zerrouki allait venir, et Zerrouki savait que Van Persie était là. Ils se sont regardés sans vraiment se voir. Ce ne sont pas des meilleurs amis. »

Arno Vermeulen analyse la situation : « Zerrouki affirme qu’il ne souhaite pas revenir au club en raison d’une ambiance qu’il juge peu agréable. Il ne veut pas personnaliser le conflit, mais tout observateur averti perçoit que les relations entre les deux parties sont très tendues. »